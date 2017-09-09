أردوغان: اجتماعات أستانة المقبلة ستكون مرحلة نهائية للمباحثات السورية

“القدس العربي” – وكالات: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن اجتماعات الأزمة السورية المقرر انعقادها في العاصمة الكازاخية أستانة، يوم 14 أيلول/ سبتمبر الجاري، تعتبر بمثابة مرحلة نهائية للمباحثات الرامية لحل الأزمة.

تصريحات أردوغان جاءت خلال اجتماع ثنائي عقده مع نظيره الكازاخي نور سلطان نزارباييف، السبت، عقب مراسم استقبال رسمية أقيمت له في قصر أكوردا الرئاسي بأستانة.

وأعرب الرئيس التركي عن شكره لنظيره الكازاخي حيال جهوده في حل الأزمات الإقليمية، مشيراً الى أن البلدين يهدفان لتعزيز العلاقات بينهما، وخاصة السياسية والعسكرية والاقتصادية.

وأشار إلى أهمية الاجتماعات التي ستحتضنها أستانة في 14 سبتمبر الجاري حول الأزمة السورية، مؤكدًا اكتمال المباحثات الأولية وأن الاجتماعات المقبلة ستكون بمثابة مرحلة نهائية.

واستدرك بقوله “أتمنى أن تكون (مباحثات) أستانة نهاية للخطوات المتخذة، وتساهم بذلك في تسهيل مباحثات جنيف”.

من جهته، أكّد نزارباييف، أن المباحثات السورية في عاصمة بلاده ستستمر بناء على اقتراح من نظيريه التركي، والروسي فلاديمير بوتين.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أشاد نزارباييف بالعلاقات التركية الكازاخية، مبيناً أن بلاده تتعاون مع أنقرة في مشاريع وقضايا عديدة، بينها أزمات إقليمية، والتي ستكون على أجندة مباحثات الجانبين اليوم.

وقال الرئيس الكازاخي إنه سيشارك مع نظيره التركي في قمة منظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا، المقرر انعقادها في أستانة أيضاً يومي 10 و11 سبتمبر الجاري.

تجدر الإشارة أن أستانة، تستضيف مباحثات برعاية الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران، بغية التوصل إلى تفاهمات ميدانية لتثبيت وقف إطلاق النار في الأراضي السورية، وتحديد مناطق خفض التوتر، وتأمين المساعدات الإنسانية للسكان.

بينما تستضيف مدينة جنيف السويسرية، بالتوازي مع ذلك جولات من المباحثات الرامية إلى التوصل لحل سياسي للأزمة السورية (تناقش السلات الأربع وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب)، كان آخرها الجولة السابعة منتصف يوليو/تموز الماضي.