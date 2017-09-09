هنية والسنوار يغادران غزة في جولة خارجية 

غزة – الأناضول : غادر إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس″، قطاع غزة، اليوم السبت، متوجها إلى العاصمة المصرية “القاهرة”، على رأس وفد رفيع.

وقال مصدر مطلع في “حماس″، إن الوفد الذي غادر عبر معبر رفح، يضم إلى جانب هنية، يحيى السنوار، رئيس الحركة في غزة، ونائبه خليل الحية، وروحي مشتهى (عضو المكتب السياسي).

وهذه هي الجولة الأولى لهنية، منذ انتخابه في منصبه كرئيس لحركة “حماس″ في مايو/أيار الماضي.

وبحسب المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، فإن الوفد سيجري محادثات مع المسؤولين المصريين، بحضور قادة من الحركة في الخارج سيصلون القاهرة لهذا الغرض، ومنهم موسى أبو مرزوق، وصالح العاروي.

وقد يغادر الوفد-بحسب المصدر- مصر في جولة خارجية تشمل دولا عربيا وإسلامية.

وفي وقت لاحق، قالت “حماس″ في بيان، إن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، “غادر غزة صباح اليوم في زيارة تستهدف القاهرة ولقاء المسؤولين المصريين، وذلك على رأس وفد رفيع المستوى من قيادة الحركة في الداخل والخارج”.

وأضاف البيان:” سوف يبحث الوفد العديد من القضايا المهمة وخاصة العلاقات الثنائية مع مصر الشقيقة وسبل تطويرها وتعزيز التفاهمات مع القاهرة التي تمت خلال زيارة وفود الحركة السابقة وآليات تخفيف الحصار عن غزة، وغيرها من الموضوعات التي تهم الطرفين”.