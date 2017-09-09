الجزائر: توقيف شخصين على علاقة بهجوم انتحاري ضد مركز أمني

الجزائر – الأناضول : أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم السبت توقيف شخصين على علاقة بهجوم انتحاري استهدف قبل أيام مركزا أمنيا غربي البلاد.

وأكد بيان للوزارة أنه “في إطار مكافحة الإرهاب تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، يوم أمس من توقيف شخصين لهما علاقة بالعملية الإرهابية ضد مقر أمن ولاية تيارت”.

ولم تقدم الوزارة تفاصيل أكثر حول هوية الشخصين او انتمائهما ودورهما في العملية.

ويوم 31 أغسطس/ آب الماضي قتل شرطيان خلال صدهما هجوما انتحاريا، قُتل منفذه، واستهدف مركزا للأمن بمدينة تيارت غربي الجزائر وتبناه تنظيم “داعش” الإرهابي.

وتواجه قوات الأمن الجزائرية تنظيمين مسلحين، وهما: القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وكتائب أعلنت الولاء لـ”داعش”، لكن نشاطها أصبح بعيدًا عن المدن الكبرى.