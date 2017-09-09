حفل عيد ميلاد لـ”عائلة الباندا” في حديقة حيوان مدريد

مدريد – الأناضول : نظمت حديقة الحيوان في العاصمة الإسبانية مدريد، السبت، حفل عيد ميلاد لـ”عائلة الباندا”، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لولادة الباندا العملاقة “تشولينا”.

وحسب مراسل الأناضول، شارك زوار الحديقة في الحفل، الذي سلط الضوء على “عائلة الباندا” المكونة من الباندا الأب “بينغ شينغ”، والأم “هوا زوي با”، والأخ “شينغ باو”، بالإضافة إلى “تشولينا”.

وتناولت عائلة الباندا أنواعًا مختلفة من الفواكه التي جهزتها إدارة الحديقة ووضعتها على كعكة كبيرة مصنوعة من الآيس كريم، بغرض المناسبة.

كانت الصين قدمت للعاهل الإسباني (آنذاك، قبل تنازله عن العرش) خوان كارلوس، خلال زيارة أجراها إلى بكين عام 1978 زوجين من الباندا، والذي قام بدوره بإهدائهما لحديقة الحيوان الوطنية في مدريد.

ويوجد في حدائق الحيوانات المختلفة في أوروبا 14 من الباندا العملاقة، 4 منها في مدريد.

ويزور حديقة حيوان مدريد، التي تستضيف نحو 4 آلاف حيوان، أكثر من 1.5 مليون شخص سنويًا.