الإعصار إيرما يضرب كوبا بشدة ويتجه لفلوريدا مع دعوة 6 ملايين نسمة للإخلاء

“القدس العربي”- (ا ف ب): ضرب الإعصار إيرما، السبت، وسط كوبا بشدة بعدما خلف 25 قتيلا في جزر الكاريبي، مواصلا طريقه باتجاه فلوريدا حيث دعي أكثر من 6 ملايين نسمة إلى إخلاء منازلهم هربا من رياحه المدمرة وفيضانات يخشى أن تتسبب بوفيات.

في كوبا، روت الممرضة جيزيلا فرنانديز (42 عاما) التي تقيم في قرية شابارا في مقاطعة لاس توناس الشرقية أن المشهد صباح السبت اختصرته أشجار اقتلعت من جذورها وأعمدة كهرباء هوت أرضا ومنازل بلا سقوف. وأضافت “الأمر فظيع في كل مكان”.

ومع رياح وصلت سرعتها إلى 256 كلم في الساعة وفق وسائل الإعلام الرسمية، بات “إيرما” الإعصار الأقوى الذي يضرب الجزيرة بشكل مباشر منذ 1932.

وسجلت الأرصاد الكوبية أمواجا بلغ ارتفاعها 7 أمتار في الساحل الشمالي ووضعت مقاطعة هافانا في حالة إنذار بحسب المركز الأمريكي للأعاصير.

وبعدما بلغ الدرجة الخامسة، الأعلى، خلال الليل تراجع إيرما إلى الدرجة الثالثة مع رياح بلغت سرعتها 205 كلم في الساعة في الساعة 15:00 (توقيت غرينتش)، لكن المركز الأمريكي نبه إلى أنه “سيشتد مجددا في طريقه إلى جنوب فلوريدا” وإلى أرخبيل كيز الأمريكي على أن يطاله اعتبارا من صباح الأحد.

وبسبب ارتفاعها المحدود عن مستوى البحر، فان ازدياد منسوب المياه سيؤثر في هذه الجزر بشكل كبير. وحذر حاكم فلوريدا ريك سكوت عبر قناة “ذي ويذر تشانيل” من “أنكم لن تنجوا بسهولة اذا كنتم في جزر كيز″، داعيا جميع سكان الأرخبيل إلى إخلائه.

“عليكم المغادرة الآن”

في مؤتمر صحافي صباح السبت، أكد سكوت أن “ولايتنا لم يسبق أن شهدت أمرا بهذا الحجم” وذلك بعدما كرر نداءاته في الأيام الأخيرة لحض السكان على الفرار.

ولفت إلى “تصاعد خطر حصول فيضانات كبيرة جراء العواصف المتكررة على الساحلين الشرقي والغربي لفلوريدا” متوقعا فيضانات يراوح منسوبها بين 1.8 و3.6 أمتار. وقال بلهجة تحذيرية “هذا قد يغرق منازلكم (…) لن تتمكنوا من النجاة. اذا أمرتم بالمغادرة عليكم أن تغادروا الآن”.

من جهته، أورد فيل لفين رئيس بلدية ميامي بيتش التي يقطنها نحو مئة ألف نسمة والمعروفة باجتذابها السياح أن المنطقة تحولت إلى “مدينة أشباح” السبت.

وأضاف “الرياح تتراجع (…) لكن ما يقلقنا خصوصا هو الفيضانات. ميامي معرضة للفيضانات لذا يغدو القلق كبيرا حين يمر إعصار”.

وبحسب آخر توقعات المركز الأمريكي للأعاصير، صباح السبت، فإن الشطر الغربي من شبه جزيرة فلوريدا هو حاليا في عين الإعصار بعدما كانت الولاية مهددة بالكامل.

وعلق عمدة مدينة فورت مايرز في الساحل الغربي عبر “سي ان ان”، “إنه السيناريو الأسوأ بالنسبة إلى مدينتنا ومنطقتنا”، لكنه حرص على طمأنة السكان قائلا “نحن مستعدون”.

وإلى الجنوب، ركز عمدة مدينة نابولي في الولاية (21 ألف نسمة) بدوره على الاستعدادات. وأوضح بيل بارنيت عبر الشبكة نفسها أن السكان التزموا أوامر الإخلاء بعدما شاهدوا ما حصل قبل بضعة ايام فقط في تكساس ولويزيانا وتعاملوا معه “بجدية كبيرة”.

وتساعد حافلات مدرسية في إجلاء نحو 5.6 مليون شخص وهو ما يوازي ربع سكان هذه الولاية في جنوب شرق الولايات المتحدة، بحسب حاكمها.

وأشار ريك سكوت الى أن أكثر من 50 ألف شخص باتوا في ملاجىء مؤكدا “الحاجة إلى 1000 ممرض متطوع لتقديم المساعدة في الملاجىء”.

وكان “إيرما” خلف 25 قتيلا على الأقل لدى عبوره الكاريبي: 10 قتلى في القسم الفرنسي من جزيرة سان مارتان و2 في القسم الهولندي منها و4 في الجزر العذراء الأمريكية و6 في الجزر العذراء البريطانية وأرخبيل انغويلا و2 في بورتو ريكو وقتيلة واحدة في باربودا.

وفي جزيرتي سان مارتان وسان بارتيليمي، يخوض المسعفون سباقا مع الوقت لمساعدة السكان قبل وصول إعصار شديد آخر من الدرجة الرابعة أطلق عليه اسم “خوسيه”.