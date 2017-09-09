الحوثيون يطيحون بقيادات موالية لصالح من مؤسسات الدولة
صنعاء ـ الأناضول: أطاحت جماعة “أنصار الله” (الحوثي)، اليوم السبت، بعدد من القيادات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، من بعض مؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرتهم، وسط خلافات عميقة بين الطرفين منذ أسابيع حول الشراكة في إدارة البلاد.
وذكرت وكالة سبأ الحوثية، أن القيادي صالح الصماد، رئيس ما يسمى بـ”المجلس السياسي الأعلى”، أصدر قرارات بتعيين رؤساء جدد لمجلس القضاء الأعلى، والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، بالإضافة إلى قيادات حوثية وكلاء ومستشارين لوزارة المالية.
ووفقا للوكالة، فقد تم تعيين، القاضي أحمد يحيى محمد المتوكل، رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، خلفا لعبدالملك ثابت الأغبري، الذي تم تعيينه رئيسا لما يسمى بـ”هيئة رفع المظالم” في مكتب رئاسة الجمهورية، الخاضع لهم.
كما تم تعيين، إبراهيم أحمد الحيفي، رئيسا للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، خلفا للقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه صالح، علي محمد الشعور.
وكان الحوثيون، قد قاموا بمنع محمد الشعور خلال الأشهر الماضية من دخول مقر الهيئة، وسط اتهامات له بسحب ملايين الدولارات من أرصدة التأمينات.
كما تم تعيين، عبدالسلام المحطوري، وأكرم محمد الوشلي، وكلاء لوزارة المالية، وأمين عبدالعزيز محمد وجمال المالكي، مستشارين لوزير المالية، وعبدالله الضاعني، وكيلا للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
ومنذ 24 أغسطس/آب الماضي، يعيش تحالف (الحوثي/صالح)، أزمة هي الأعمق منذ تحالفهم السياسي قبل أكثر من عام، وتشكيل “المجلس السياسي الأعلى” مناصفة بينهما، وحكومة مشتركة، لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
وعلى الرغم من أن اتفاقية الشراكة الموقعة بين الطرفين، تنص على أن رئاسة “المجلس السياسي” تكون دورية كل أربعة أشهر لكل طرف منهم، إلا أن الحوثيين يجبرون حزب صالح على التمديد للقيادي في الجماعة، صالح الصماد.
ويطالب حزب المؤتمر، بالشراكة بين على أساس النظام والقانون بين الطرفين، وعدم استحواذ جماعة الحوثي على كافة المناصب.
ويسيطر مسلحو الحوثي وقوات صالح، على صنعاء، منذ 21 سبتمبر/أيلول، 2014 وعدد من المحافظات اليمنية بقوة السلاح.
ويشهد اليمن منذ خريف عام 2014، حربا بين القوات الموالية للحكومة الشرعية المدعومة بالتحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثي، والقوات الموالية للرئيس السابق، من جهة أخرى.
وخلّفت الحرب أوضاعا إنسانية وصحية صعبة، فضلا عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.
على دول التحالف لا تركن على المجرم علي صالح هو تحت رحمة الحوثيون وينفذ أوامرهم بالحرف الواحد وموافق على طرد كل المنتمين للمؤتمر في الدوائر الحكومة فقط يتركون علي صالح أن يعيش في سلام . فعلى المؤتمرين أن يمسحوا ايديهم من علي صالح وينظموا إلى الشرعية قبل شنقهم علي ايدي الحوثيون . علي صالح سوف يشنقوه الحوثيون بعدما يتخلصون الحوثيون من جميع المؤتمرين والاستيلاء على معسكر ريمة في سنحأن بعد ذلك مباشر سوف يذبحون علي صالح بعدما انتهت مهمته بتسليم الدولة والجيش وسلاح الدولة للحوثيون ومافيه داعي لبقاءه على قيد الحياة حان ذبحه وخاصة أنه أعدم حسين الحوثي .
على شعب اليمن أن يلتحق بالجبهات قبل فوات الأوان الحوثيون يريدون تغير دينك فهل تقبل يريدون ينهبون أموالك يريدون أن يجعلوك عبدا لهم الله بشرك بالجنة وانت ياشعب اليمن تهرب من الجنة احد يهرب من الجنة الا انت ياشعب اليمن هذه فرصتك لنيل رضا الله بمقاتلة الحوثيون أعداء الله هدموا كل المسجد قتلوإ الأبرياء سرقوا أموال الناس لماذا أنت قاعد مع المكالف ولم تخرج على الحوثيون لمقاتلتهم مثلما اتوا من اقصى الشمال الى باب بيتك لكي يقتلوك يجب كل واحد منكم يتعهد بقتل حوثي وعدم ترك اخوانكم يقاتلون الحوثيون وانت قاعد مع المكالف ومنتظر متى يرسل لكم الحوثيون قذيفة إلى بيتك أخرج لهم وتقتل الحوثي المجرم الذي يرسل القذائف إلى بيتك قتله في موقعة قبل أن يقتلك في بيتك .