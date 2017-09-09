وزيرا خارجية قطر واليابان يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

الدوحة - (الأناضول): بحث وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ونظيره الياباني تارو كونو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأزمة الخليجية الراهنة.

واجتمع الوزيران الياباني والقطري في الدوحة، السبت، وبحثا “العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك”، حسب بيان للخارجية القطرية.

وأضاف البيان أن الوزير القطري أطلع كونو على “مستجدات الأزمة الخليجية الراهنة والإجراءات غير القانونية التي تم اتخاذها ضد دولة قطر من قبل دول الحصار”.

واستقبل رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر آل ثاني صباح اليوم كونو والوفد المرافق، وجرى “مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الأوضاع بالمنطقة وفي مقدمتها الأزمة الخليجية”.