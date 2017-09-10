﻿الروهينغا يفرون من ميانمار إلى بنغلاديش

ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة أن عدد مسلمي الروهينغا الذين لاذوا بالفرار من ميانمار إلى بنغلاديش خلال الأسبوعين الماضيين وصل إلى ما يقدر بـ270 ألف لاجئ.

وأضاف المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة ليونارد دويل أن هناك زيادة حادة في أعداد الوافدين الأربعاء، حيث وصل 300 قارب على الأقل في ميناء كوكس بازار في بنغلاديش.

ويعبر أفراد هذه الأقلية المهمشة الحدود منذ اندلاع العنف في ولاية راخين غرب ميانمار قبل أسبوعين تقريبا.

ويقول هؤلاء الذين وصلوا بنغلاديش إن قوات الأمن قتلت مدنيين وحرقت منازلهم وأخرجتهم من راخين.

وقال دويل: «أغلب من يعبرون الحدود الآن نساء وأطفال وكبار في السن، والكثير منهم في وضع هش وغير قادرين على الاعتناء بأنفسهم».

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة: «الروهينغا أقلية مسلمة بدون دولة تعيش في ميانمار، وهم يواجهون التمييز والفقر المدقع منذ عقود».