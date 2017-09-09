﻿إقالة مقدم برنامج في «فوكس نيوز» على خلفية اتهام بالتحرش الجنسي

استغنت قناة «فوكس نيوز» عن خدمات مقدم متهم بالتحرش الجنسي في ثالث قضية من نوعها في أقل من سنة للقناة الإخبارية المعروفة بسياستها التحريرية المحافظة.

وفي مطلع آب/اغسطس، أكد موقع «هافينغتون بوست» الإخباري أن مقدم برنامج «ذي سبيشاليستس» اريك بولينغ بعث برسائل نصية تتضمن صورا فضائحية لثلاث زميلات على الأقل.

ويعود تاريخ إرسال هذه الرسائل إلى سنوات عدة خلت حسب الموقع الإخباري.

وعلقت إدارة «فوكس نيوز» خدمات المقدم بعد ساعات قليلة على الكشف عن هذه المعلومة وأعلنت فتح تحقيق بإشراف محامين من خارج الشركة.

وأفادت متحدثة باسم القناة أن هؤلاء المحامين أجروا «عملية تحقق سرية من هذه الادعاءات» من دون إعطاء تفاصيل إضافية بشأن الخلاصات التي توصلوا إليها. وتأتي تنحية اريك بولينغ الذي ألغت القناة برنامجه، بعد سلسلة فضائح أخرى طالت القناة خلال العام الماضي.

وفي تموز/يوليو 2016 أرغم مؤسس «فوكس نيوز» ورئيسها روجر ايلز على الاستقالة بعد اتهامات بالتحرش الجنسي.

وفي نيسان/ابريل 2017، اضطر المقدم الشهير في القناة بيل اورايلي الذي كانت برامجه تحقق نسب مشاهدة مرتفعة لترك «فوكس نيوز» للأسباب عينها.

وفي تموز/يوليو، استغنت «فوكس سبورتس» التابعة أيضا للمجموعة الأم «توينتي فرست سنتشوري فوكس» عن مدير البرامج في القناة بعد الاشتباه بقيامه بممارسات شائنة. (أ ف ب)