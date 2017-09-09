﻿روسيا تصنع مروحية عسكرية خارقة وتُجربها على الشعب السوري

لندن ـ «القدس العربي»: تمكَّنت روسيا من تحقيق اختراق عسكري جديد باختراع المروحية العسكرية الأحدث والأكثر تطوراً في العالم، وأعلنت صراحة وبشكل رسمي أنها جربت هذه المروحية على الشعب السوري وأبلت بلاء حسناً، حيث نجحت في كافة مهامها دون أي مشاكل، لتواصل موسكو بذلك تجربة ترسانة أسلحتها الجديدة في سوريا مستفيدة من الحرب هناك.

وأطلقت روسيا على المروحية الجديدة اسم (مي-28 أو بي) وقالت وزارة الدفاع في بيان رسمي لها إن المروحية الجديدة أصبحت جاهزة للتسليم إلى وحدات الجيش الروسي لاستخدامها في كافة المهام القتالية التي يقوم بها، وذلك بعد أن تمت تجربتها بنجاح في سوريا.

وقال المكتب الصحافي التابع لوزارة الدفاع الروسية في بيان رسمي إن مروحية (مي -28 أو بي) مزودة بمجموعة متكاملة من الأجهزة اللاسلكية الالكترونية، ما يسمح لها بارسال احداثيات الأهداف إلى مروحيات أخرى وكذلك إلى مراكز القيادة الأرضية والجوية.

ومن المقرر أن يتسلم مركز الاستخدام القتالي وإعادة تدريب أفراد الطيران التكتيكي في مدينة تورجوك الروسية 8 مروحيات جديدة من هذا الطراز.

وأضاف البيان أن القيادة المزدوجة هي ميزة رئيسة للمروحية الجديدة. وأوضح أن المروحية الجديدة التي يُطلق عليها أيضا اسم «صياد الليل» المطورة تختلف عن سابقتها (مي-28) بإمكانية قيادتها من مقصورة الطيار أو الملاح على حد سواء، كما احتفظ النموذج الجديد بقدرته على المناورة وتنفيذ المهام القتالية ليلا ونهارا.

وطرأت بعض التعديلات على تصميم جسم المروحية، حيث تضمن قمرة القيادة المدرعة لحماية الطاقم من الرصاص الخارق وقذائف من عيار حتى 20 ملم. كما يضمن تصميم المروحة الرئيسية إتمام التحليق حتى في حال إصابتها بذخائر عيار 20-30 ملم. أما تصميم دورة الوقود فيحول دون انفجار المروحية نتيجة اشتعاله.

وأعلن كبير المصممين في شركة «مروحيات روسيا» أندريه بوغينسكي في وقت سابق أن من المخطط لاختبار مروحية «مي-28 أو بي» في سوريا قبل تسليمها لوحدات الجيش الروسي.

اتهامات سابقة

وكان ضابط في «الجيش السوري الحر» الذي يُقاتل النظام قال في العام 2015 إن «روسيا تجرب أسلحتها الجديدة على الشعب السوري، وهي تستهدف المعارضة لإنقاذ النظام السوري من السقوط»، مضيفا: «إذا كان القصف الروسي يستهدف 1 في المئة من داعش، فإنها تستهدف 99 في المئة من المعارضة».

وأكد العقيد أحمد أرناؤوط (أبو الفضل) أن «روسيا وقفت إلى جانب النظام منذ اليوم الأول للثورة، وأمددته بمختلف أنواع الأسلحة»، مضيفا: «روسيا شريك في إراقة الدم السوري منذ 5 سنوات، وحين شارف النظام على السقوط زودته بالأسلحة والدبابات والطائرات».

وكان تقرير لجريدة «التايمز» البريطانية قال إن روسيا قامت بتجربة نحو ثلاثة آلاف سلاح جديد في سوريا، وهي أسلحة فتكت بالسوريين طوال السنوات الست الماضية وتسببت بسقوط عدد كبير من المدنيين كقتلى.

وفي أواخر العام الماضي قالت وزارة الدفاع الروسية إنها جربت نماذج جديدة من الأسلحة والمعدات في سوريا، وطورت من خبرتها العسكرية.

وقال وزير الدفاع سيرغي شويغو إن «القوات المسلحة الروسية اكتسبت خبرة عملية في إطلاق أسلحة عالية الدقة من بحر قزوين والبحر المتوسط، وكذلك واستعمال قاذفات سلاح الجو الروسي الاستراتيجية، لأول مرة، صواريخ جديدة من طراز (اكس-101) يصل مداها إلى 4.5 ألف كيلومتر».

ووسط شكوك حول المزاعم الدعائية المعروفة عن روسيا في تطوير أسلحة تتفوق على أمريكا بشكل خاص، قال شويغو أن شركات المجمع الصناعي العسكري تعمل على تطوير الأسلحة المستقبلية، التي من المقرر استخدامها في المستقبل القريب.

مقاتلة جديدة

وكانت روسيا كشفت قبل أسابيع قليلة عن المقاتلة التي تحمل الاسم «تي-50» الروسية التي تم تزويدها بمحرك من الجيل الخامس، وسيبدأ اختبارها قريباً، لتكون واحدة من أحدث الطائرات المقاتلة وأكثرها تطوراً في العالم، حسب ما كشف موقع «سلاح روسيا» المتخصص في الشؤون العسكرية.

وقال كبير المصممين لشركة الطائرات الموحدة (ОАК) سيرغي كوروتكوف إن هذا المحرك مخصص لتلك الطائرة فقط، علما بأن النماذج الأولى لمقاتلة «آ-50» كانت قد زودت في وقت سابق بمحركات من طراز «117» من الجيل الرابع.

وأوضح أن المواصفات التقنية للمحرك الجديد تفوق بكثير مواصفات محرك «117» من حيث فاعلية الوقود وقوة الدفع. أما مواصفاته التصميمية والتكنولوجية فتتوافق تماما مع الشروط العالمية لمحركات الجيل الخامس.

ويتوقع أن تنتقل كل الطائرات الروسية من طراز «تي-50» إلى استخدام محرك الجيل الخامس بحلول العام 2020.

يذكر أن مشروع «تي-50» عبارة عن طائرة من الجيل الخامس، مزودة بأجهزة جوية حديثة، مقارنة بسابقاتها من الجيل الرابع، فضلا عن رادار «مصفوفة الطور الحديثة».