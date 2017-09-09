﻿العالم ينتظر «آيفون 8» وهذه أبرز مواصفاته المسربة

لندن ـ «القدس العربي»: ينتظر العالم طرح شركة «آبل» الأمريكية للنسخة الجديدة من هاتفها والتي ستحمل اسم «آيفون 8» فيما يتلقف المولعون بالهواتف الذكية، وهواتف «آيفون» على وجه الخصوص، التسريبات على أحر من الجمر لمعرفة المواصفات الجديدة للهاتف، في الوقت الذي يسود فيه الاعتقاد أن الهاتف الجديد سوف يُحدث نقلة نوعية في عائلة هواتف «آيفون».

ومن المقرر أن تكشف «آبل» عن هاتفها الجديد في الـ12 من أيلول/سبتمبر الحالي خلال حفل خاص بمجمع «سفينة الفضاء» التابع للشركة في ولاية كاليفورنيا، وذلك في الذكرى العاشرة لبيع أول هاتف من طراز آيفون عام 2007.

وتتوقع «آبل» أن يحقق هاتف «آيفون 8» زيادة هائلة في مبيعاتها تصل إلى 52 مليار دولار في الربع الرابع من العام 2017.

وتقول الشركة إن الهاتف الجديد سيعيد تعريف الهواتف الذكية، كما سيجعلها الأكثر قيمة في العالم مجددا.

أما أبرز المعلومات التي تسربت عن الهاتف الجديد فهو أنه سيكون بدون الزر الرئيس المعروف باسم (Home) ما يعني أن الشاشة ستــكون أكبر وسوف تستحوذ على وجه الهاتف بأكمله، وذلك حسب ما ذكرت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية في تقرير لها اطلعت عليه «القدس العربي».

وقالت الوكالة إن «التغييرات التي ستحدث على النسخة الجديدة من هواتف آيفون سوف تكون الأكبر منذ عشر سنوات» مشيراً إلى أن هذا الزر هو الأكثر شهرة في العالم، ويستخدمه حاملو هواتف «آيفون» مئات المرات يومياً.

وكشفت «بلومبيرغ» أن شركة «آبل» سوف تُدخل تطوراً ثورياً على هاتفها الجديد الذي سيحمل طراز «آيفون 8» وسيتم تضمينه برنامج لقراءة الإيماءات من المستخدم بدلاً من زر (Home) التقليدي الموجود في الهواتف الحالية، كما تقول «بلومبيرغ» إن الصور التي اطلعت عليها تُظهر أن الهاتف الجديد سوف يكون أنحف من النسخ السابقة، وسوف يتضمن قائمة برمجيات تظهر على الشاشة.

وحسب الوصف الذي أورده تقرير الوكالة الأمريكية، فإنه من أجل إغلاق أي تطبيق على الهاتف لن يكون المستخدم بحاجة للضغط على (Home) بعد الآن، وإنما يمكنه ذلك من خلال سحل الشاشة بإصبعه من الطرف إلى المنتصف، فيختفي التطبيق ويغلق تماماً.

وتقول المعلومات المتداولة على الانترنت والتي جمعتها «القدس العربي» من أكثر من مصدر أن هاتف «آيفون 8» سوف يحتوي على معالج أسرع من المعالجات المستخدمة في الهواتف الحالية، وستكون الحافة أقل حجماً، فيما سيكون الجهاز أنحف من النسخ السابقة، كما سينتهي عصر الشحن بالسلك حيث سيتم إعادة شحن بطارية الهاتف لاسلكياً، كما سيحتوي على جهاز استشعار للوجه ثلاثي الأبعاد، وستكون الشاشة أطول على اعتبار أن الزر الذي يحتل جزءاً من المساحة لن يكون موجوداً.

ويقول بعض المحللين إن ثمن الهاتف الجديد قد يتجاوز الألف دولار أمريكي، على أن هذا السعر قد يرتفع بالنسبة للهواتف ذات الذاكرة الأكبر.

كما ذكرت تقارير أخرى إن نظام تشغيل (IOS11) الذي سيتم استخدامه في الهاتف الجديد يتضمن خاصية تعزز الأمان أثناء قيادة السيارات، إذ تعمل على حجب التنبيهات أثناء القيادة، حيث إن الهاتف مصمم لهذه الخاصية في حال الحركة.

كما سيتوافر في الهاتف الجديد البصمة الخفية التي يمكن استعمالها أثناء الطوارئ، فمثلا عند وقوع عمل إرهابي أو احتجاز رهائن بإمكان المستخدم الضغط بالبصمة على الهاتف الذي يترجمها إلى مكالمة خاصة بأجهزة الطوارئ.

وسيعتمد «آيفون 8» على الشحن اللاسلكي عبر لوحة التوصيل لنقل الطاقة الكهربائية، وسيكون مزودا بجهاز استقبال يحول الطاقة القادمة من قاعدة الشحن.

ومن ناحية الألوان، فان «آيفون 8» سيكون فقط بثلاثة ألوان عند إطلاقه، على أن تظهر ألوان أخرى لاحقا، أما الألوان الثلاثة فهي: الأبيض والأسود والوردي.