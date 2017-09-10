استفتاء كردستان: أبعد من عقدة كركوك
Sep 09, 2017
تعتزم حكومة كردستان العراق تنظيم استفتاء شعبي حول استقلال الإقليم، وذلك بالرغم من الضغوطات الداخلية التي تمارسها الحكومة المركزية في بغداد، والضغوطات الخارجية الإقليمية من جانب تركيا وإيران والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الولايات المتحدة ذاتها. التحدي الأكبر يكمن، مع ذلك، في تركيبة الإقليم السكانية لجهة أوضاع العرب والتركمان، وملفّ تقاسم النفط وتوزيع الثروة، مما يضع مشروع الاستفتاء أمام مخاطر عديدة ومتشعبة.
(ملف حدث الأسبوع، ص 6 ـ13)
استفتاء كردستان: أبعد من عقدة كركوك
لا نفط ولا ثروة سوف تنتظرهم فالنفط الذى تتدنى أسعاره من عام لآخر سوف ينضب والآمال سوف تتبخر، فكلها أحلام مغلفة بأكاذيب صنعها بعض أصحاب المصالح الضيقة من أمثال مسعود البرزانى وأعوانه ، فهم لم يمهلوا الحكومة المركزية ببغداد فرصة لألتقاط الأنفاس بعد الأنتهاء من هزيمة ودحر داعش بل سعوا لتنفيذ أجندة الغرب بأتقان لتفكيك أوصال الأمة العربية والأسلامية بأستكمال مخطط الفوضى الخلاقة وتقسيم المقسم وتجزئة المجزىء للوصول لخريطة التشرذم العربى والأسلامى التى وضعها عراب الصهيونية العالمية برنارد لويس ، وسوف تكون دولة الأكراد المزعومة ان قامت نسخة مكررة من دولة جنوب السودان تماما ، وستكون دولة أو شبه دولة مغلقة بلا موانىء يحيط بها دول لاتعترف بوجودهم وسوف يستمر مسلسل الحروب والخراب فى المنطقة بصراعات الميليشيات ولعقود قادمة ، وحينئذ لن يفيد البكاء على اللبن المسكوب.