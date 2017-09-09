كردستان العراق: مَنْ محامي الطلاق؟
صبحي حديدي
هل كان ينقص قضية حقوق الكرد القومية عموماً، ومشروع استفتاء إقليم كردستان العراق تحديداً، محامي دفاع من طراز المتفلسف الفرنسي برنار ـ هنري ليفي؛ مهندس كارثة التدخل الفرنسي في ليبيا، المؤمن بأنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي هو الأكثر ديمقراطية بين كلّ جيوش العالم، المساند المطلق لحروب إسرائيل ضدّ غزّة واستمرار حصار القطاع؟ وإذا جاز أن تكون الانتهازية الأشدّ ابتذالاً هي مبعث امتطائه للقضايا العادلة، على نحو يقلب الحقّ باطلاً؛ فلماذا يتوجب على الكرد قبول هذا النمط من محاماة زائفة وكاذبة وخبيثة؟
وبعد شريط وثائقي بعنوان «البيشمركه» (عُرض في مهرجان كان السينمائي!)، وآخر بعنوان «معركة الموصل»؛ نشر ليفي مقالة تطالب بالعدالة لكردستان (وهذه كلمة حقّ)، لأنّ الإقليم واحة ديمقراطية وعلمانية وحيدة في محيط من الدكتاتوريات، على رأسها إيران وتركيا (وهنا الباطل، أياً كان موقف المرء من نظام الحكم في البلدين المذكورين)؛ وأمّا العراق/ البلد، ذاته، فإنه «كيان اصطنعه البريطانيون»! وبين السينما والمقالة، فإنّ المتفلسف لا ينسى انحيازه الأعمى لدولة إسرائيل، أو اشمئزازه من «البربرية ذات الوجه الإنساني» كما يقول عنوان أحد مؤلفاته.
والحال أنّ محاماة تعتمد هذه المحاكمة الجوفاء، لملفّ بالغ التعقيد والتشابك مثل الاستفتاء على استقلال الإقليم، لن تنفع قضية الكرد في شيء؛ إذا لم تتسبب في إلحاق الأذى بمشروعيتها ومصداقيتها، فضلاً عن تنفير شرائح من المتعاطفين والمساندين ممّن لا يفوتهم التمييز بين الحقّ البسيط، وما يتشوّه من جوهر ذلك الحقّ إياه جرّاء نفاق أمثال ليفي. ومطلوب، في المقابل، أن تدرك حكومة الإقليم إشكاليات الاستفتاء كافة، وما سيترتب عليه من نتائج وعواقب؛ ليس بمعنى الاكتفاء بوضع مصالح المواطنين الكرد في سلّم أولوية عليا منفردة متميزة، بل بوضع تلك المصالح في سياقاتها السياسية والاجتماعية والديمغرافية والثقافية التي تخصّ المكوّنات الأخرى ضمن النطاق الجغرافي للاستفتاء.
ومن المتفق عليه أنّ كركوك هي النموذج الأبرز على معادلة برميل النفط، حامل الثروة، الذي قد ينقلب إلى برميل بارود، لا يحمل سوى الدمار. صحيح أنّ غالبية السكان من الكرد، ولعلّ المدينة هي العاصمة الأمثل لكردستان مستقبلية مستقلة في العراق؛ إلا أنّ الوجود السكاني للعرب والتركمان لا يستوجب منحهم ما يستحقونه من حقوق مختلفة، فحسب؛ بل يشكّل بوّابة لامتداد نطاق النزاع إلى الجوار التركي، وربما تدويله أيضاً، إذا اختارت إيران أن تعرب عن معارضتها للاستفتاء، ولاستقلال الكرد إجمالاً، بوسائل تتجاوز اللفظ والبيان! هذا فضلاً عن حقيقة اضطرار الإقليم إلى مسالمة تركيا، إذا شاءت استمرار تصدير النفط بمعزل عن السلطة المركزية في بغداد، عبر الأنبوب المارّ من الأراضي التركية.
فإذا تعقل الكرد ورفضوا خدمات المحامي الفرنسي المتفلسف، فهل يتكئون على خطاب المحاباة الخجول الذي قد يصدر عن هذا أو ذاك من ممثلي الإدارة الأمريكية، بما في ذلك تغريدات الرئيس دونالد ترامب نفسه؟ المرء يلمس هذا التوجه في لقاءات مسؤولي حكومة الإقليم مع ديريك هارفي، مسؤول الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأمريكي؛ ومع بريت ماكغورك، المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى التحالف الدولي في العراق. كأنّ الذاكرة الكردية المعاصرة تتناسى مأساة الكرد مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة، حين يتصل الأمر بقرارات ملموسة إزاء مسائل استقلال الكرد، أو حقوقهم الوطنية الجوهرية: من مبادئ وودرو ولسون حول حقّ تقرير المصير، إلى «المنطقة الآمنة» التي أوهمهم بها جورج بوش الأب، والتاريخ سجلّ يشهد…
ولعلّ الذاكرة ذاتها تستعيد محامياً ثالثاً، هو ستافان ديمستورا، دون سواه! لقد تولى ملفّ كركوك سنة 2009، ولم تكن حصيلته أفضل حالاً مما يقدّم اليوم في الملفّ السوري…
فأيّ محامٍ، سوى الشعب الكردي ذاته، ولذاته؛ وأية محاماة، سوى مصالحه في قلب جواره التاريخي والثقافي والسياسي والاقتصادي.
صبحي حديدي
أتعرف ما هي عقدة الغرب عموما من العراق ياسيدي الكاتب ؟ إنّ العراقيين الحقيقيين ؛ ومهما كان نظام الحكم الذي عليهم ، غير مروضين
لصالح الغرب كما هي الكثيرمن شعوب الأرض.أنا لست عراقية بل تركية من أم عراقية وأجيد العربية ولغات عدة ، وقد زرت بغداد مرات ومرات.العراقي الحقيقي يكره الغرب حقيقة ، لأنّ الغرب عنده المتغطرس الصلف الكذاب.نعم هناك كثيرون من أصول عراقية غيرنقية يميلون
إلى حياة الغرب أغلبهم من الأقليات المتباكية على مصالحها الذاتية باسم حقوق الانسان والحريات…وهم كاذبون.لذلك الأكراد العراقيون الآن
مخدوعون بالدعاية القومية ؛ وهي مثل الحمى سرعان ما ستزول.طموحات الزعماء ( الكوخات) الأكراد شخصية بحتة لكنهم يستلمون التوجيه
من الخارج من دون تردد.هم بطبيعتهم اتباع ولا يصلحون لقيادة الأكراد ولا غير الأكراد.نعم الاستفتاء سيجري لكن عمر طموحهم لن يزيد على
سنة أو سنتين وسينهارالحلم إلى ماسأة سيدفع الأكراد العوام الثمن فيما سيهرب الكوخات باموالهم وعوائلهم إلى الغرب.ومنْ يعش سيرى الحقيقة.
وجوابا لعنوان سؤالك فإن محامي الطلاق سيكون ( المأذون ) الذي عقد قران عادل إمام في مسرحية الود سيد الشغال.فهو زواج متعة باطل.
برنار ليفي يدافع عن استقلال اقليم كردستان لأنه يهودي هذا صحيح ولكن لا أعرف لماذا يجب أن يعترض الكرد على ذلك! فهل لو دافع أردوغان العدو الأول لاستقلال كردستان يجب أن يعترض الأكراد على ذلك؟؟؟ مع كل التقدير والمحبة للاستاذ صبحي حديدي
أخي بهزاد رستم, قياساً على الذم نستطيع القول في المدح: إذا جاءك مدحي من ناقص فهي شهادة يراد بها باطلاً!
وقال علي كرم الله وجهه كلام حق يراد به باطل!
*من حق (الاكراد) دولة ولكن الوقت غير مناسب وظروف العراق مأساوية.
سلام
هذا المتفلسف لا يفقه من الفلسفة شيئا، برنارد هنري ليفي، تدفع به الصهيونية إلى الواجهة لخدمة مخططاتها، فهو صهيوني من النوع الرفيع، ضد الشعوب، وضد الفلسطينيين، ومدافع عن دولة اسرائيل بشتى الوسائل وعن احتلالها للاراضي العربية، وحاول سابقا ان يحشر أنفه في الأزمة السورية لكن السوريين طردوه فورا. أما دي ميستورا فخليها مستورا هو أفشل وسيط عرفته الامم المتحدة يدافع عن صاحب الوجه الرخامي بوتين الذي يقصف الشعب السوري وعن بشار الكيماوي الذي صدر عن نفس المؤسسة التي يعمل بها تقرير يؤكد استخدام فأر قاسيون الكيماوي اكثر من ثلاثين مرة في قتل الاطفال السوريين. فيما يخص الأخوة الأكراد نحن نؤيد حقوقهم كاملة في المساواة ولكن اعتقد ان استفتاء الانفصال سيفتح عليهم ابواب جهنم، واذا كان الاسرائيليون والامريكان يدعمونهم في ذلك فهو لسببين الاول من اجل احتكار النفط والثاني لتقسيم العراق واضعافه، وفي الحالتين ليستا لصالح الأكراد ضمنيا بل ظاهريا فقط، والاكراد انفسهم في خلاف في ذلك، لقد عشنا معا آلاف السنين لنبقى معا ونواجه التحديات معا هذا هو الطريق الامثل للوصول الى الحرية والديمقراطية والتقدم ورفاهية شعوبنا
اه السيد ليفى…مهندس كارثة التدخل الغربى فى ليبيا …. و قتل القذافى و تحويلها إلى دولة فاشلة ووكر للإرهابيين و كل انواع المجرمبين و القتلة !!!!! و فى نفس الوقت نلوم الغرب على عدم تدخله فى سورية لفعل نفس الشئ فيها….!!!!
الاكراد عانوا كثيرا من التمييز العنصري و المسح الثقافى و التعريب و التتريك و الفرسسة القصرية من كل انواع العرب و الأتراك و الارانييين وو صل الأمر إلى حد القتل الجماعى فى العراق ….مثلهم مثل كل الشعوب و القوميات التى وقع استعمارها من العرب او غيرهم و اولهم الشعب الأمازيغي فى شمال افريقيا ….من حقهم الحرية و الكرامة و سوف اكون من اول المهنئين لهذه الخطوة فى انتظار استقلال كل كردستان التاريخية و خاصة الجزء الذى تحتله تركيا و ايران …..تحيا تونس تحيا الجمهورية