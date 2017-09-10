زعيم قبلي سوري: مصممون على إخراج “ب ي د” من المناطق التي استولى عليها شمالي البلاد

القدس العربي- وكالات:قال الشيخ رافع عقلة الرجو، نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل والعشائر السورية، إنهم يحضرون لعقد مؤتمرهم الأول، قريبا في العاصمة التركية أنقرة، لاتخاذ قرارات بإخراج منظمة “ب ي د” من المناطق التي استولت شمالي البلاد.

وأضاف الرجو، في حديث للأناضول، أن قرارات مهمة جداً ستتمخض عن المؤتمر فيما يخص مواجهة استيلاء منظمة “ب ي د” للأراضي العربية في سوريا.

وأوضح أن المؤتمر سينعقد في غضون الأيام القليلة القادمة في أنقرة، وسيشارك فيه 100 شخصية يمثلون 65 عشيرة وقبيلة، هم جميع العشائر والقبائل في سوريا.

ولفت إلى أن 35 شخصية ستأتي من داخل البلاد، و11 شخصية من دول الخليج العربي، والباقي من الشخصيات الموجودة في تركيا.

وأشار رجو، إلى أنه التقى خلال الأيام الماضية بممثلين عن العشائر في مدن: شانلي أورفا، وكيليس، وهاتاي، جنوبي تركيا.

وتابع أنه تواصل مع العشائر في الداخل السوري، وتم الاتفاق على عقد المؤتمر، وضرورة اتخاذ قرارات ملموسة لمواجهة منظمة “ب ي د”، وتنفيذ خطوات لإخراجها من المناطق التي احتلتها شمالي البلاد.

وأكد الرجو، على تصميم العشائر والقبائل على محاربة هذا التنظيم ولو بالعصي، لافتا إلى أنه حتى لو لم يدعمهم أحد فإن ذلك لن يمنعهم من محاربة “ب ي د”.

واعتبر الرجو، أن ما يسمى “قوات سوريا الديمقراطية“، هي كذبة كبيرة اخترعتها الولايات المتحدة الأمريكية للتغطية على دعمها المباشر لـ”ب ي د”.

وأضاف أن القوى الفاعلة في الأرض هي منظمة (ب ي د)، أما الإدعاءت عن أنها (قوات سوريا الديمقراطية) تمثل أطياف المجتمع (أكراد وعرب) فهي عارية من الصحة.

وأشار إلى أنهم لن يواجهوا “ب ي د” فحسب، بل إن حربهم كذلك مع النظام السوري الذي نكل بالملايين وقتل مئات الآلاف من الأبرياء، وتنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) الإرهابي، الذي قتل الآلاف من أبناء العشائر.

وفي سياق ذي صلة، كشف الرجو، أن ممثلي العشائر سيتظاهرون أمام القنصلية الأمريكية في اسطنبول احتجاجاَ على دعمها لمنظمة “ب ي د”، دون تحديد تاريخ لذلك.

ودعا نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل والعشائر السورية، جميع الفعاليات الثورية والسوريين في اسطنبول للمشاركة في المظاهرة.

وتأسس المجلس الأعلى للقبائل والعشائر السورية، بداية 2017، بشانلي أوروفا، ويضم المجلس 65 عضواً يمثلون 65 قبيلة وعشيرة من كافة أنحاء البلاد.