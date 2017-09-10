25 قتيلا معظمهم من المدنيين في قصف للتحالف استهدف مقرا لتنظيم الدولة قرب الحدود مع العراق

القدس العربي- وكالات: أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن عشرات الأشخاص قتلوا وأصيبوا في ضربات نفذتها طائرات تابعة للتحالف الدولي السبت واستهدفت مقرا لتنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي قرب الحدود مع العراق.

وأوضح أن ما لا يقل عن 23 شخصا لقوا حتفهم في المقر الذي يتخذه تنظيم الدولة “داعش” كسجن . ومن بين القتلى 18 معتقلاً في سجون التنظيم، غالبيتهم من المدنيين، بالإضافة لخمسة من عناصر التنظيم.

وذكر أيضا أن ما لا يقل عن عشرة من القتلى من الجنسية العراقية.

ولم يصدر بعد تعليق عن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وتخوض كل من القوات الحكومية السورية المدعومة من روسيا، وقوات سورية الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، عمليتين منفصلتين لتحرير مدينة الزور من سيطرة تنظيم الدولة “داعش”.