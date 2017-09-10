مقتل تسعة مسلحين وإصابة خمسة شرطيين في تبادل إطلاق نار غربي القاهرة

القدس العربي- وكالات: قتل تسعة مسلحون وأصيب خمسة شرطيون الأحد، في تبادل إطلاق نار مع الشرطة غربي العاصمة المصرية، وفق مصدرين أمنيين.

ولم يتسن التأكد من الرواية الأمنية من مصادر مستقلة، غير أن مراكز حقوقية غير حكومية في مصر تتهم الأجهزة الأمنية باعتيادها “تصفية مدنيين عزل” حال القبض عليهم، وهو ما تنفيه تلك الأجهزة عادة.

وقال مصدر أمني مصري في تصريحات صحفية، إن “تسعة مسلحين قتلوا وخمسة شرطيين أصيبوا إثر تبادل إطلاق نار مع عناصر مسلحة متواجدة في شقة بمنطقة أرض اللواء بحي العجوزة بمحافظة الجيزة”.

وأشار إلى أن تم القبض أيضًا على “عنصريين إرهابيين” من شقة أخرى بالمنطقة.

وأضاف المصدر ذاته، أن “الأجهزة الأمنية لا تزال متواجدة حتى الساعة 9:05 ت.غ في مكان المداهمة، وتحاصر المنطقة السكنية، ولم تنته العملية تحسبًا لاختباء عناصر أخرى بالمنطقة”، دون مزيد من التفاصيل.

فيما قال مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية المصرية إن “5 من رجال الشرطة أصيبوا و9 عناصر إرهابية قتلوا في تبادل لإطلاق النار في تلك المنطقة. مشيرًا إلى أن تلك العناصر كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية (لم يحددها).