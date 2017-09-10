قطر تعلن عن تدابير لتسهيل دخول مواطني الجزائر والمغرب

الدوحة ـ “القدس العربي” - إسماعيل طلاي:

أعلنت وزارة الداخلية القطرية والهيئة العامة للسياحة الأحد عن تدابير جديدة يحصل بموجبها مواطني المغرب والجزائر على تأشيرة الدخول إلى قطرعند الوصول إلى أحد منافذ دولة قطر، لافتةً إلى أن القرار يأتي “إنطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تربط دولة قطر بكل من المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”.

وفي بيان تلقت “القدس العربي” نسخة منه، نوهت وزارة الداخلية والهيئة العامة للسياحة إلى أنه يشترط على الراغبين في الحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول أن يكونوا من حاملي تصريح الإقامة أو التأشيرة السارية للمملكة المتحدة، أوالولايات المتحدة الأمريكية، أو كندا، أوأستراليا، أو نيوزيلندا، أو بلدان اتفاقية شنجن أو دول مجلس التعاون الخليجي.

وسوف يتيح هذا الإعفاء والذي سيبدأ تطبيقه من تاريخ 15 سبتمبر 2017 للزوار المؤهلين الحصول على إخطار سفر إلكتروني من خلال تعبئة طلب عبر الإنترنت قبل السفر بـ48 ساعة على الأقل عبر طريق الموقع الالكتروني http://www.qatarvisaservice.com. . وعند تعبئة الطلب، يجب على المتقدمين تحميل حجز الفندق وتذكرة العودة (أو تذكرة لرحلة متابعة) وصورة من جواز السفر بما يثبت أنه ساري المفعول لستة شهور على الأقل.

وأضاف البيان: وبهذه الخطوات يحق للمسافرين المؤهلين، الحصول على تأشيرة لدى الوصول إلى قطر، وتكون صالحة لمدة 30 يوماً، وتسمح لهم بالبقاء حتى 30 يوماً خلال زيارة واحدة، مع إمكانية التمديد لـ30 يوماً أخرى من داخل قطر. أما في حالة مغادرة الزائر فيتوجب على المسافر التقديم مرة أخرى على إخطار سفر إلكتروني في حال رغبته بالعودة لدولة قطر وستكون المدة الممنوحة 30 يوما آخر.

وبالمناسبة، أكد العميد محمد أحمد العتيق، مدير عام الإدارة العامة للجوازات، قائلاً: “إننا نجري عملية مراجعة مستمرة لسياسة التأشيرات لدى دولة قطر، ونحدثها دورياً لمواكبة التطورات الاقتصادية والدولية. ويسرنا اليوم الإعلان عن تفعيل نظام إخطار السفر الإلكتروني لأشقائنا في المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والتي ستساهم في تسهيل التعاون بين البلدين واستقطاب الزوار من تلك الدول. أما بالنسبة لمواطني الدولتين المذكورتين والذين لا تنطبق عليهم شروط الحصول على تأشيرة عند الوصول فسيستطيعون التقديم مباشرة على التأشيرة السياحية من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة قطر للتأشيرات.”

وأضاف: وتأتي هذه التطورات ضمن سلسلة من التدابير التي اتخذتها دولة قطر لتسهيل وصول الزوار إلى أراضيها. ففي شهر يوليو، أطلقت دولة قطر منصةً للتأشيرات الإلكترونية تسمح للمسافرين من جميع الجنسيات بتقديم طلباتهم عبر هذه المنصة مباشرة للحصول على التأشيرة السياحية وتأشيرة الزيارة في ظل نظام أكثر كفاءة وشفافية. كما أعلنت قطر عن إعفاء مواطني 80 دولة من تأشيرة الدخول إلى أراضيها دون الحاجة إلى تأشيرة دخول.

بدوره، قال حسن الإبراهيم، رئيس قطاع تنمية السياحة في الهيئة العامة للسياحة، بأن هذه الخطوة تأتي “في سياق تطورات عدة على الساحة السياحية، حيث نعمل جاهدين في هذه الفترة على تنويع الأسواق المصدرة للسياح إلى قطر عبر مجموعة من سياسيات تسهيل الحصول على تأشيرة. لذا نأمل أن يعطي هذا القرار الأخير حافزاً إضافياً لأشقائنا من المغرب والجزائر لاختيار الدوحة وجهة لهم أو محطة توقف في رحلاتهم ولرجال الأعمال من الدولتين زيارة فعاليات الأعمال وحضور الاجتماعات والتعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة في قطر. كما سيتم الإعلان خلال الأيام القادمة عن بعض الخطوات الأخرى لتنويع الأسواق السياحية.”

وكانت قطر قد أطلقت أيضاً في نوفمبر 2016، تأشيرة عبور مجانية تسمح للمسافرين ممن يقضون خمس ساعات على الأقل في مطار حمد الدولي بالبقاء في قطر لمدة تصل إلى 96 ساعة (أربعة أيام). وقد أدى هذا الإجراء إلى زيادة نسبتها 40% في عدد الزوار الذين اتخذوا من قطر محطة توقف في النصف الأول من 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016.