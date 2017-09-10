رئيس الحكومة الجزائرية يرد على المعارضة بـعنوان أغنية ليهودي تونسي! ـ(فيديو)

“القدس العربي”:

وصف أحمد أويحيى، رئيس الحكومة الجزائرية وأمين عام حزب السلطة الثاني ( التجمع الوطني الديمقراطي)، ماأسماها “الجماعة” المطالبة بتطبيق المادة 102 من الدستور، التي تتحدث عن شغور منصب الرئيس بسبب العجز أو المرض بـ”فارغين شغل سياسيا” ( لا شغل لهم سياسيا)، و ذهب إلى اتهام الداعين لتطبيق الدستور بـ “الانخراط في شبكة كانت على علم بالمشاكل المالية التي عرفتها الجزائر، وكانوا يعتقدون أن الجزائر ستدخل في أزمة مالية خانقة في نوفمبر/ تشرين الثاني، لكن مشكل المال أصبح ورائنا مع المصادقة على قانون القرض والنقد”، كما تحدث بلهجة الواثق.

واعتبر أويحيى أن الرد على المطالبين بعزل رئيس البلاد، عبد العزيز بوتفليقة، جاء من خلال ترؤسه مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، والذي يؤكد أن الرئيس بوتفليقة يقوم بمهمته و يحرص على البلاد”.

وختم رئيس الحكومة الجزائرية مخاطبا المعارضة بالقول أن الباقي كما “الريح في البريمة” (يقصد كلام في الريح). و”الريح في البريمة” أغنية مشهورة للمغني اليهودي التونسي الراحل المعروف باسم الشيخ العفريت!.

وقد أثار هذا التصريح لأويحيى الكثير من التفاعل والتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.