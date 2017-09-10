أنباء عن اعتقال الداعية السعودي سلمان العودة

لندن – “القدس العربي” : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، خبر اعتقال الداعية ، سلمان العودة، من قبل السلطات السعودية.

وشارك هؤلاء الرواد بشكل مكثف جداً وقياسي عبر هاشتاغ “اعتقال سلمان العودة”، منددين بهذا الإجراء بحق الداعية الذي يحظى بحب الكثير من الشباب.

وكانت آخر تغريده للعودة في “تويتر” صباح السبت، وهي عبارة عن تسجيل فيديو يقدم فيه نصائح اجتماعية في ظل زيارات العيد والتعارف بين الأقارب.

ويأتي هذا، بعد أنباء ترددت حول منع العودة من السفر، على خلفية موقفه من الأزمة الخليجية حيث حرص الداعية المعروف على عدم تأييد الحصار الذي تفرضه الدول الأربع (السعودية – الإمارات – البحرين – مصر) بحق قطر، والتزم الحياد.

وكانت قناة “الجزيرة” قد كشفت، أن ضغوطا كبيرة مورست على دعاة سعوديين لحملهم على اتخاذ مواقف مناوئة لقطر تبرر الحصار ضدها، وأن أحدهم سُجن يومين وتعرض للتهديد، فقبل بتبني وجهة النظر الرسمية واتهام قطر بالمسؤولية عن الأزمة بدلا من كونها ضحية لها.