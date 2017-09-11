﻿«الحشد الشعبي» يشتري عقارات في الموصل بثلاثة أضعاف ثمنها

الموصل ـ «القدس العربي» من رائد حامد: كشف مصدر كردي، أمس الأحد، عن معلومات قال إنها «متوفرة لدى الجهات المسؤولة في البيشمركه تؤكد على قيام «الحشد الشعبي» بفتح مكاتب لمعظم الأحزاب السياسية الشيعية، التي لها أجنحة مسلحة وشراء البيوت والمباني والفنادق في الموصل القديمة بشكل خاص وبأسعار تتجاوز ثلاثة أضعاف سعرها الحقيقي».

وأشار الرائد سلام، الضابط في قوات البيشمركه الكردية، في اتصال خاص مع «القدس العربي»، إلى «مخطط لإسكان سكان الموصل الأصليين المنتمين إلى المكون الشبكي، الذين هم من الأكراد الشيعة في الموصل القديمة، التي هي مركز المدينة التاريخي والحضاري والمركز التجاري لها، للسيطرة على كل مدينة الموصل اقتصاديا، وبالتالي سيكون لإيران موطئ قدم في مدينة الموصل أكبر مدن العرب السنة في العراق».

وأوضح أن «مخطط السيطرة الإيرانية والنفوذ في الموصل سيكون امتدادا لسيطرتها على محافظة ديالى، والاتجاه نحو مدن أخرى مثل الحويجة في محافظة كركوك وتلعفر في الموصل، وصولا إلى الحدود العراقية مع سوريا لتكون جغرافية متصلة خاضعة لسيطرة الحشد الشعبي والمتحالفين معه من الحشد العشائري».