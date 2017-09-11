﻿ترامب يضغط على عباس لتخفيف حدة خطابه ضد نتنياهو… وإسرائيل تعرقل لقاءهما

لندن ـ «القدس العربي»: قالت صحيفة «اسرائيل اليوم» في عددها الصادر أمس، إن «الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإلقاء خطاب مخفف في الأمم المتحدة، وإن اسرائيل تعرقل لقاء ترامب – عباس في الأمم المتحدة».

وتحدثت الصحيفة عما يدور خلف الكواليس قبيل انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وسط حديث عن بذل جهد أمريكي لعقد قمة ثلاثية بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وحسب الخبر، هناك موافقة مبدئية من جانب عباس، غير أن الفلسطينيين يطلبون أن يتم قبل ذلك لقاء ثنائي بين ترامب وعباس. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين فلسطينيين قولهم إن الإدارة الأمريكية تشترط أن ترتيب لقاء بين الرئيس ترامب وعباس لن يتم إلا بعد خطاب الرئيس الفلسطيني في الجمعية العمومية، والسبب هو أن الأمريكيين معنيون قبل كل شيء بأن يسمعوا ماذا سيقول أبو مازن في خطابه، والتأكد من أنه «لن يحرض ضد إسرائيل»، وأن هذه خطوة منسقة من الولايات المتحدة وإسرائيل لممارسة الضغط على عباس قبل انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وهو ما نفته الإدارة الأمريكية. وقال مصدر رفيع المستوى في البيت الأبيض لـ «إسرائيل اليوم» إن «هذا تقرير كاذب. نحن نجري حوارا مثمرا (مع الفلسطينيين) ولكننا لم نتحدث معهم أبدا عن الخطاب في الأمم المتحدة ولا نمارس عليهم ضغطا بالنسبة للخطاب».

وقالت الصحيفة إن مصادر فلسطينية رفيعة المستوى أكدت لها أن أبو مازن سيلقي هذه السنة أيضا خطابا ينتقد فيه إسرائيل بشدة في كل ما يتعلق بالمسيرة السلمية.