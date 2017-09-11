﻿مصر: مقتل 10 مسلحين وإصابة 5 ضباط في اشتباكات في الجيزة

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من تامر هنداوي قتل 10 أشخاص وأصيب 5 ضباط، في هجوم لقوات الأمن المصرية على ما قالت إنه «أحد الأوكار الإرهابية» في منطقة أرض اللواء في محافظة الجيزة، أمس الأحد.

واستيقظ سكان منطقة أرض اللواء، على أصوات إطلاق الأعيرة النارية، واشتباكات مسلحة بين عناصر الشرطة ومسلحين.

وقالت مصادر أمنية إن «معلومات وردت لجهاز الأمن الوطني، تفيد بوجود عدد من المنتمين للجماعات الإرهابية داخل شقة سكنية في منطقة أرض اللواء».

وان قوة أمنية، وفق المصادر، «توجهت إلى مكان الشقة، وفور وصولهم فجر الإرهابيون قنبلة، أسفرت عن مقتل عدد كبير منهم، وإصابة عدد من رجال الشرطة، فيما هرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى موقع الحادث».

و«أصيب 5 من ضباط الأمن الوطني والعمليات الخاصة، نتيجة إلقاء عبوة ناسفة عليهم قبل التعامل وتصفية المتهمين، وسارعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين من ضباط وأمناء الشرطة إلى مستشفى الشرطة لتلقي العلاج اللازم»، تبعا للمصادر.

وتابعت المصادر: «تمكن أحد العناصر من القفز على إحدى العمارات المجاورة هربا من قوات الأمن، واقتحم شقة أحد المواطنين بواسطة سلاح ناري، تبين أن الشقة في داخلها 3 سيدات من عائلة واحدة وأعمار مختلفة، واتخذهن كرهائن، ونجحت قوات الأمن بتحرير الرهائن الذين كانوا في داخل الشقة، كما تم القبض على الإرهابي الذي قام بأسرهم داخل شقة سكنية».

وأوضحت المصادر، أن «أحد الإرهابين المتورطين في واقعة أرض اللواء، كشف عن معلومات خطيرة قبل وفاته، حيث اعترف بوجود شقة سكنية أخرى في المنطقة نفسها، تحوي عددا من زملائه من العناصر التكفيرية والأسلحة، وقامت قوات الأمن بمحاصرة الشقة للتأكد من خلوها من أي عناصر إرهابية أو مواد متفجرة».