﻿حزب الدستور المصري يستنكر استمرار حبس أحد أعضائه في القليوبية

القاهرة ـ « القدس العربي» : أعرب حزب الدستور، أحد أكبر الأحزاب الليبرالية الحديثة، والذي أسسه محمد البرادعي، عن استنكاره لاستمرار حبس أحد أعضائه في محافظة القليوبية، أحمد سعيد المليجي، منذ ثلاثة أشهر كاملة، وذلك بعد أن ألقت أجهزة الأمن القبض عليه في 9 يونيو/حزيران الماضي، بزعم الانتماء لتنظيم وهمي لم يثبت وجوده على أرض الواقع.

وقال الحزب إن «قرارا بتمديد حبس عضوه أحمد سعيد لمدة 15 يوما إضافية، صدر أول أمس السبت، وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض عليه وأنكرت وجوده لنحو يومين كاملين، مما يمثل انتهاكا لحقوقه الأساسية وإخفاء قسريا على خلاف أحكام الدستور والقانون».

وتابع في بيان: «كما تم حرمان سعيد من الاتصال بذويه ومحاميه خلال تلك الفترة، ولم يتم تقديمه للتحقيق أمام النيابة إلا بعد ثلاثة أيام كاملة من اعتقاله، في انتهاك آخر للقانون، وخلال الأيام الثلاثة الأولى تعرض سعيد للضرب والمعاملة المهينة والحط من كرامته».

وحسب الحزب «وجهت النيابة العامة لسعيد مجموعة من التهم الواهية من قبيل الانضمام لتنظيم غير شرعي يسمى (اتحاد الجرابيع)، مؤسس على خلاف أحكام القانون والترويج له بالقول والكتابة، وذلك على الرغم من إثبات المحامين عضوية سعيد في حزب الدستور».

وطالب بإطلاق سراح عضوه وزملائه وكل معتقلي الرأي في مصر الذين تمتلئ بهم السجون، حسب تعبيره.

وأشار إلى أن اعتقال سعيد يأتي في ظل هجمة أمنية شرسة قامت بها الأجهزة الأمنية منذ نهاية شهر ابريل/نيسان الماضي، لقمع أي معارضة لاتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، في انتهاك واضح لأحكام القضاء الإداري. وطالت تلك الحملة العشرات من أعضاء الأحزاب والحركات السياسية ومواطنين معارضين لاتفاقية التنازل عن الأرض.

ووفق الحزب، بلغ عدد من تم اعتقالهم من أعضاء حزب الدستور بمفرده نحو 30 عضوا من بين إجمالي نحو 200 من المعارضات والمعارضين لاتفاقية تيران وصنافير، وسياسة النظام الحالي المبنية على قمع أبسط الحريات وحرمان المواطنين من حقوقهم في التعبير عن الرأي بشكل سلمي.