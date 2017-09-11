﻿بلومبرغ: بريطانيا وأمريكا وفرنسا تتجه نحو «تعديل» الاتفاق النووي مع إيران

لندن – «القدس العربي»: كشفت وكالة بلومبرغ للأنباء الأمريكية أن هناك توافقا بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا لتعديل الاتفاق النووي الموقع بين دول مجموعة «5+1» والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ورداً على هذا التقرير صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني، علي أكبر صالحي، أن بلاده ستواصل التزامها بالاتفاق النووي حتى لو خرجت الولايات المتحدة منه، بينما كانت طهران تروج وبلهجة حادة أن أي اختراق أمريكي للصفقة النووية من وجهة نظرها يعني موت الاتفاق.

وأوضحت «بلومبرغ» في تقرير عنوانه «فنّ التفاوض المجدد حول الصفقة النووية مع إيران» أنه من المقرر أن تعلن واشنطن ضرورة تعديل الاتفاق النووي بسبب عدم التزام طهران بتعهداتها في إطار هذا الاتفاق، لكنها ستواصل تعليق العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وأضافت نقلاً عن دبلوماسيين أمريكيين بأن لندن وباريس متفقتان مع واشنطن على ضرورة إعادة التفاوض حول الاتفاق النووي و«تعديل بعض النواقص والعيوب فيه»، وأنهما ستواكبان الولايات المتحدة في فرض المزيد من الضغوط على إيران لإرغامها للجلوس على طاولة المفاوضات من جديد.

ولفتت الوكالة الأمريكية النظر إلى أن المسؤولين الأمريكيين أعدوا الاستراتيجية الجديدة للتعامل مع الاتفاق النووي، وأنهم سلّموها إلى البيت الأبيض، وأن تطبيقها سيبدأ بعد تأييد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وكتبت أنه من وجهة نظر الإدارة الأمريكي يعاني الاتفاق النووي من 3 نقائص رئيسية، ألا وهي أن الصفقة مع إيران مؤقتة وستنهي عام 2025، وأنها لا تحتوي على آليات والزامات صارمة لمنع إيران من تطوير برنامجها الصاروخي، وأن بنود الاتفاق النووي المتعلقة بتفتيش المواقع العسكرية الإيرانية المشبوهة بالنشاط النووي هي ضعيفة وغير ملزمة.

وبيّنت أنه من المتوقع أن تواصل واشنطن التزامها بالاتفاق النووي حتى بعد أن تعلن عدم التزام طهران بالاتفاق، وأن ذلك لا يعني خروج الولايات المتحدة من الصفقة الغربية مع إيران، قائلةً إن ترامب سيعرض تقريره عن الاتفاق النووي إلى الكونغرس قبل يوم 15 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وإن مجلس النواب الأمريكي سيصدر تقييمه عن تقرير ترامب خلال 60 يوماً.

وأضافت أن الرئيس الأمريكي سيقود حملة دبلوماسية خلال اجماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقناع شركاء أمريكا والقادة الأوروبيين على ضرورة إعادة النظر في بنود الاتفاق النووي.

وأشارت بلومبرغ إلى تصريحات الرئيس الفرنسي 29 أب/ اغسطس الماضي، حيث قال إنه من الأفضل أن يتم تعديل الاتفاق النووي حتى يستمر إلى ما بعد عام 2025، وإنه يتم إلزام إيران بالتعاون في مجال برنامجها للصواريخ البالستية من خلال إضافة بنود جديدة للصفقة النووي.

ورداً على تقرير بلومبرغ، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني أن طهران ستواصل التزامها بالاتفاق النوي حتى بعد خروج واشنطن منه.

وجاءت ذلك خلال حديثه الخاص مع صحيفة دير شبيغل الألمانية، وأضاف أن التزام باقي أعضاء دول مجموعة «5+1» أي ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، بالاتفاق النووي يكفي للجمهورية الإسلامية الإيرانية لتواصل التزاماتها في هذا الإطار.

وهدد أن إلغاء الصفقة الغربية النووية مع إيران سيؤدي إلى سباق في مجال التسليح النووي في المنطقة، وزعم أن إلغاء الاتفاق النووي سيؤثر سلباً على الأزمة مع كوريا الشمالية لأنها ستفقد كامل ثقتها بالغرب للتوصل إلى صفقة مماثلة بين بيونغ يانغ والعواصم الغربية.

وسبق أن أبدت إيران تخوفها من خطة السفير الأمريكي الأسبق لدى الأمم المتحدة، جون بولتون، لانسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، وندّد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بها.