﻿قوات النظام تذبح شخصاً بتهمة الانتماء لتنظيم «الدولة»

حلب – «القدس العربي»: أثار مقطع فيديو نشر في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يظهر فيه مجموعة من ميليشيا قاسم التابعة للنظام السوري وهي تذبح شخصاً قيل إنه يتبع لتنظيم «الدولة» في منطقة المقابر على تخوم محافظة دير الزور (شرقي البلاد) ردود فعل غاضبة ومستنكرة.

وظهر قيادي في مجموعة قاسم في الفيديو يحمل سكيناً أثناء العملية، حيث قام بفصل جسده عن رأسه وهو يردد بأن مصير الدواعش الذبح على حد زعمه. واعتبر القيادي «هذه العملية تأتي انتقاماً للشهداء وكرمال الملازم نبيل».

ولقيت عملية الذبح ردود فعل غاضبة ومستنكرة من قبل مدنيين سوريين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث تساءل محمد الخضر عمر «هل يجوز للمليشيات الطائفيه ذبح الناس بغض النظر عن هوية الشخص… داعش قامت الدنيا لأنه يذبح، فهل مسموح للنظام وميليشياته!! فهذا إجرام ويجب المحاسبة المسؤولين عنه أياً يكن».

في حين علق عبد المعين على مقطع الفيديو «ليش اول مرة يذبحون؟! قبل أيام ذبحوا عائلات في حماه من بينهم أطفال ونساء عليهم من الله ما يستحقون هم ومن يدافع عنهم من القذرين المؤيدين. أما آخر فقال «وين مجلس الحقوق الأوروبية والعالمية والأمريكية… الا لأنه لصالح الأسد… يتغاضى المجتمع الدولي عن جرائمه».