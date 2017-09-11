﻿محكمة فلسطينية تقرر الإفراج عن ناشط واعتقال فلسطيني في الخليل استقبل الحاخام غليك

رام الله – «القدس العربي»: قررت محكمة فلسطينية الإفراج عن عيسى عمرو، منسق تجمع شباب ضد الاستيطان في الخليل والناشط في المجال الحقوقي، الذي اعتقله جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في الرابع من سبتمبر/ أيلول الحالي. وقررت محكمة الخليل الإفراج عن الناشط عمرو بكفالة مالية قدرها ألف دينار أردني.

وأمام المحكمة تجمع العشرات من نشطاء المقاومة الشعبية رافعين شعارات هاجمت سياسة الاعتقال على خلفية الرأي وحرية التعبير، وطالبت بالإفراج عن عمرو.

واعتقل عمرو لدى جهاز الأمن الوقائي في الخليل خلال عطلة عيد الأضحى لانتقاده سياسة السلطة الفلسطينية باعتقال الصحافيين، ومن بينهم الصحافي القواسمي صاحب إذاعة منبر الحرية على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وكانت النيابة العامة العامة وجهت لعمرو ثلاث تهم «إطالة اللسان وإثارة النعرات الطائفية استناداً لقانون العقوبات وتهديد أمن الدولة وإنشاء مواقع الكترونية».

وفي الخليل أيضا اعتقل جهاز المخابرات العامة الفلسطينية محمد صابر جابر بسبب استضافته الحاخام اليهودي المتطرف يهودا غليك في منزله خلال عيد الأضحى، أوائل شهر أيلول /سبتمبر الحالي. وقام وقتها الحاخام غليك بنشر مجموعة من الصور على صفحة له في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر وجوده في منزل محمد جابر وبرفقة عائلته في مدينة الخليل احتفالاً بالعيد.