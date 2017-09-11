﻿الدعوات الرافضة للاستفتاء تتحول إلى «اعتصام مفتوح»

بغداد ـ «القدس العربي»: بدأت المواقف الرافضة لإجراء استفتاء إقليم كردستان العراق، بالتصاعد تدريجياً، مع اقتراب موعد إجرائه في 25 أيلول/ سبتمبر الجاري، لا سيما في المناطق «المتنازع عليها» في محافظتي كركوك وديالى.

وجددت الحكومة العراقية «رفضها» لاستفتاء الإقليم، واصفة إياه بـ»غير القانوني».

وقال سعد الحديثي، المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، في إيجاز صحافي متلفز، إن «الاستفتاء في إقليم كردستان خطوة غير قانونية، وتتنافى مع الدستور العراقي».

ودعا إلى «حوار جدي موسع مع أربيل لمناقشة كل القضايا الخلافية»، موضحاً إن «الوقت ما زال متاحا لهذا الأمر».

ووصف ما أسماها «‏محاولة فرض السيطرة» على المناطق المتنازع عليها من قبل إقليم

ولم تقتصر المواقف على البيانات الصحافية وموجات الرفض، بل تعدت إلى تظاهرات واعتصام مفتوح، كما جرى في ناحية مندلي التابعة لمحافظة ديالى.

وأقدم عشرات المتظاهرين غاضبين، صباح أمس الأحد، بإنزال ثلاثة أعلام لإقليم كردستان، كانت موضوعة في مركز ناحية مندلي ـ ضمن المناطق المتنازع عليها، ورفعوا العلم العراقي مكانها.

وعلمت «القدس العربي» من مصادر محلية وشهود عيان، إن عملية إنزال الأعلام الثلاثة تأتي «رفضاً لمشروع الاستفتاء الممهد لانفصال الإقليم عن العراق».

وطبقاً للمصادر، فإن «المتظاهرين هم من العرب»، وطالبواً أيضاً بـ«إقالة المجلس المحلي للناحية».

وعقب ذلك ببضع ساعات، تحولت التظاهرة إلى «اعتصام مفتوح»، أمام مبنى الناحية. وطالب المعتصمون بـ«رفض المشاركة بالاستفتاء، إضافة إلى تغيير مدير ناحية مندلي ورئيس مجلسها البلدي». وفقاً للمصادر.

كما أقيم أقيم مساء أمس في مدينة السليمانية مهرجان حراك «لا ـ في الوقت الحالي» لرفض استفتاء كُردستان، بمشاركة جمع غفير من المواطنين المؤيدين للحراك.

ونظمت فعاليات المهرجان على مدرجات ملعب السليمانية، بحضور رئيس الحراك شاسوار عبدالواحد وعدد من قياديي الحراك وبمشاركة آلاف المواطنيين.

سياسياً، أعلنت الأحزاب السياسية التركمانية في محافظة كركوك، أمس الأول السبت، رفضها «رسمياً» لاستفتاء الإقليم، ودعت الرئاسات الثلاث إلى الحفاظ على «وحدة العراق».

وعقدت الأحزاب التركمانية الثمانية وهي (الجبهة التركمانية العراقية، وحزب تركمن إيلى، وحزب العدالة التركماني العراقي، وحزب القرار التركماني، وحزب الحق التركماني، وحركة الوفاء التركمانية، والاتحاد الإسلامي لتركمان العراق، وتجمع القوميين التركمان)، مؤتمراً صحافياً في كركوك اعتبرت فيه «قرار مجلس محافظة كركوك المتخذ بتاريخ 29 آب/ أغسطس الماضي؛ في غياب الأعضاء التركمان والعرب، لإقحام كركوك في الاستفتاء خطوة أحادية تفتقد الغطاء الشرعي والقانوني وترسخ التفرد بإدارة المحافظة، وتنسف الشراكة والتوافق في كركوك، وهي محاولة لفرض أمر واقع لا تقبل به الاحزاب التركمانية».

وشدد بيان الأحزاب التركمانية على أهمية «الإسراع في تحرير المناطق المتبقية تحت سيطرة التنظيم الإرهابي وخاصة منطقة الحويجة، التي لن تستقر الأوضاع الأمنية في محافظة كركوك، إلا بعد تحرير هذا الجزء المهم من المحافظة، وإن أي تأخير في البدء بعمليات تحرير الحويجة سيلحق الضرر بكل أبناء المحافظة».

ودعت الأحزاب التركمانية «الرئاسات الثلاث للاضطلاع بواجباتها التي أناطها الدستور لهم، بالحفاظ على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته»، كما دعت أيضاً التركمان إلى «مقاطعة الاستفتاء وعدم المشاركة به، ولن نعترف بنتائج الاستفتاء ولن نتعامل مع معطياته ونعتبره كأنه لم يكن».

وحسب البيان، فإن الأحزاب التركمانية شددت على أن «تقرير مصير كركوك لن يتم إلا بالتوافق والحوار بين مكوناتها، وأن فرض إرادة مكون واحد لن يكتب له النجاح وسيكون مصيره الفشل».

وفي السياق ذاته، أعلن حزب الحق الوطني «العربي السنّي» ـ بزعامة النائب أحمد المساري، تحفظه على إجراء الاستفتاء في موعده، عازياً السبب إلى مخالفته للدستور العراقي. وقال المساري في بيان صحافي، أمس الأول السبت، «نعلن رفضنا لأجراء الاستفتاء في المناطق المختلف عليها، والتي لا تزال لم تخضع لتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، كون هذه المناطق لا تزال تحت إدارة الحكومة المركزية في بغداد»، مشيراً إلى إن «الانفصال هو مشروع مخالف للدستور وسيخلق تعقيدات إقليمية واسعة لاسيما مع الجيران، مما يتطلب بحث وتوافق إقليمي لغرض أن يكون سلميا».

وفيما دعا إلى مفاوضات «هادئة وجدية» بين جميع الأطراف، اقترح «دعوة القوى العظمى والأمم المتحدة لتكون جزءا من أي اتفاق وضامن له»، لكي تتم إعادة بناء الثقة بين الأطراف وفرض احترام تطبيق الدستور العراقي بشكل كامل وبدون أي انتقائية أو تمييز.