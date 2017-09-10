﻿مسؤول عراقي مدان بالفساد يعترف على شخصيات سياسية رفيعة في الحكومة

بغداد ـ «القدس العربي»: كشفت مصادر مطلعة، أمس الأحد، عن اعتراف مدير التجهيزات الزراعية عصام عليوي على أكثر من «خمس شخصيات» سياسية رفيعة، بينها وزير في الحكومة العراقية الحالية، متورطة معه بشبهات فساد.

وقال مصدر مطلع على مجريات التحقيق مع عليوي، لـ«القدس العربي»، إن «المسؤول المدان اعترف رسمياً أمام المحققين من وزارة الداخلية العراقية وهيئة النزاهة، بتورط عدد من المسؤولين معه في قضايا فساد».

وأضاف «من بين المسؤولين، وزير، ونائب ومسؤول من التيار الصدري، وعضو عن ائتلاف دولة القانون، بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، فضلاً عن قيادي في اتحاد القوى، وتجار وشخصيات أخرى».

وكشف عن «صدور أوامر إلقاء قبض مسؤولين لتورطهم مع عليوي».

وشهدت الآونة الأخيرة القبض على عددٍ من المسؤولين العراقيين المتهمين بقضايا فساد، كان آخرها إيقاف وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني في مطار بيروت الخميس الماضي 7 أيلول/ سبتمبر.

وحسب المصدر فإن «السوداني متهم بالمصادقة على صفقة شراء حليب أطفال يحتوي على مادة الميلامين المسرطنة، والتي أودت بحياة ثلاثة أطفال في محافظة السماوة، إضافة إلى اتهامه بالفساد وسرقة المال العام».

وطبقاً للمصدر فإن «السوداني حكم عليه بالسجن غيابياً لمدة سنتين، بعد رفع دعوى قضائية عليه في محاكم محافظة السماوة».

وأصدرت هيئة النزاهة بياناً صحافياً حول تفصيلات إلقاء القبض على السوداني من قبل الشرطة الدولية «الإنتربول» في مطار العاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت الهيئة في بيان لها، أمس الأحد، إن «عمليَّة القبض تمَّت بناءً على النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول الدوليِّ، التي تمَّ تنظيمها استناداً على الملفَّات والطلبات التي قامت بإعدادها وتجهيزها دائرة الاسترداد في هيأة النزاهة بالتعاون مع رئاسة الادِّعاء العامِّ، حيث تمَّ تعميم النشرة الحمراء على جميع دول العالم وإذاعة البحث العربيَّة».

وكانت المعلومات المُسجَّلة لدى الهيئة عن المدان تُشيرُ إلى إقامته في المملكة المُتَّحدة، حيث تمَّت المتابعة مع جميع الجهات الدوليَّة والوطنيَّة؛ بغية تسليم المدان إلى العراق، بيد أنَّ الجهات البريطانيَّة كانت تعتذر من تسليمه بدعوى «مجهوليَّة» محل إقامته، وفق البيان.