أشعل النار بها وبجنينها… عشيق لا يريد الأبوة

لندن – “القدس العربي”:

في حادثة مروعة، اضطرت امرأة حامل إلى وضع طفلها قبل سبعة أسابيع من موعد ولادته الطبيعية بعد أن أشعل حبيبها بها النيران.

ووفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تعرضت أندريا جريناج (30 عامًا)، لهجوم كاد يودي بحياتها، بولاية ماريلاند الأمريكية من قبل حبيبها الذي أشعل النيران بها لأنه لم يستعد بعد ليصبح أبًا.

وأصيبت الأم بجروح حرجة اضطرتها لوضع طفلتها التي سمتها جورني، ولكن لحسن حظها أنها ولدت بصحة جيدة. كذلك بدأت الأم في التعافي، وأخبرت الشرطة أن المشتبه به ربما رحل إلى واشنطن لإيذاء شخص آخر من عائلتها، ومازالت الشرطة تبحث عنه.