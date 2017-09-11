أوباما يعود إلى المدرسة

لندن – “القدس العربي”:

أثار فيديو نشره الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما موجة تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث قرر الجلوس في أحد صفوف مدرسة “ماكينلي تك”.

وصدم الطلاب الذين وجدوا رئيس بلادهم السابق، يلقي عليهم التحية ويسألهم” كيف حالكم جميعا؟”. ليجلس لاحقا بينهم ويقول: إن زيارته إليهم هي لتشجيعهم وإنهم الأمل في بلده. ثم صافح تلاميذ الصف، وألقى التحية على بقية تلاميذ المدرسة من إحدى الشرفات.وعلّق أوباما على الفيديو قائلا: “الشباب الذين قابلتهم اليوم هم سبب تفاؤلي حول المستقبل، لجميع الشباب الذين عادوا إلى المدرسة في البلاد، اجعلونا نفتخر بكم، أنتم الجيل التالي من القادة، ونحن نحتاجكم”.

وعلق أحدهم على الفيديو ساخرا، بالقول:” يبدو أن أوباما عاد إلى المدرسة. ترامب لم يترك له مجالا للتعلم”، فميا كتب آخر على “تويتر”: “هذا الرئيس الذي يعرف كيف يستخدم البروبغندا لمصلحته”.