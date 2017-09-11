صحيفة “الحياة” توقف خاشقجي عن الكتابة

لندن “القدس العربي”: كشف الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي عبر حسابه علي وسيلة التواصل الاجتماعي “تويتر” ان قرارا صدر من الامير خالد بن سلطان ناشر صحيفة “الحياة” بإيقافه عن الكتابة في الصحيفة عطفا على توصية نائبه الامير فهد بن خالد، وقال خاشقجي عبر تغريده له على حسابه في “تويتر” “تحدثت مع سموه قبل قليل، اتفقنا في رفض نشر ثقافة الكراهية واختلفنا حول الاخوان وله مني كل تقدير،”

ومن الراجح ان قرار الإيقاف جاء على خلفية التغريدات التي ينشرها “خاشقجي” عبر حسابه فيما يخص عددا من المواقف لا سيما ما يخص الدفاع عن الاخوان المسلمين او الموقف من الشيخ القرضاوي.

وفي تغريده ثانية كتب خاشقجي “الحرية هي تمسكك بما تؤمن به ، حتى لو صمت او كنت في السجن ، وتفقدها عندما تقول ما يريده غيرك ولو كنت بقصر منيف .”

وعاد خاشقجي في تغريده ثالثه ليكتب” سأستمر بالكتابة ولن اغيب عنكم طويلا، لدي عرضين وسوف اختار أحدهما وأشكر كل حر تضامن معي” .