صحيفة “الحياة” توقف خاشقجي عن الكتابة
لندن “القدس العربي”: كشف الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي عبر حسابه علي وسيلة التواصل الاجتماعي “تويتر” ان قرارا صدر من الامير خالد بن سلطان ناشر صحيفة “الحياة” بإيقافه عن الكتابة في الصحيفة عطفا على توصية نائبه الامير فهد بن خالد، وقال خاشقجي عبر تغريده له على حسابه في “تويتر” “تحدثت مع سموه قبل قليل، اتفقنا في رفض نشر ثقافة الكراهية واختلفنا حول الاخوان وله مني كل تقدير،”
ومن الراجح ان قرار الإيقاف جاء على خلفية التغريدات التي ينشرها “خاشقجي” عبر حسابه فيما يخص عددا من المواقف لا سيما ما يخص الدفاع عن الاخوان المسلمين او الموقف من الشيخ القرضاوي.
وفي تغريده ثانية كتب خاشقجي “الحرية هي تمسكك بما تؤمن به ، حتى لو صمت او كنت في السجن ، وتفقدها عندما تقول ما يريده غيرك ولو كنت بقصر منيف .”
وعاد خاشقجي في تغريده ثالثه ليكتب” سأستمر بالكتابة ولن اغيب عنكم طويلا، لدي عرضين وسوف اختار أحدهما وأشكر كل حر تضامن معي” .
من ذاق عذوبة ونقاوة الحرية لا يسيتطيع المكوث في إستطبلات العبودية والركون لغير الحق لحظة واحدة ولو كانت هذه الإسطبلات مبنية من ذهب وفضة ومرصعة بالماس والأحجار الكريمة
نثمن عاليا موقف الاستاذ الكبير جمال الخاشقجي لأنه موقف شجاع دفاعا ان استقلالية قلمه وموقفه هذا سيسجل في سجل الدفاع عن حرية الصحافة والراي والتعبير حتى في السعودية، أن الكلمة الحرة هي اساس الديمقراطيات والاستاذ جمال عبر رأيه ويجب احترامه ولو اختلف البعض معه. وهذا هو الصحافي الحقيقي.
قافلة الحريات تسير ببطء ربما ولكن مستمرة والى الأمام. إن دولة تطلب من دولة اخرى إغلاق قناة تلفزيونية لأنها لا تتوافق مع ما تبثه وصحيفة تطرد صحافي لأنه أبدى رأيا مخالفا ينم عن عدم فهم التطور الإعلامي والسياسي والاجتماعي في العالم، ولو أن صحيفة الحياة أبقت على رأي الخاشقجي لاكتسبت مصداقية اكبر وانتشارا اوسع فالان هي صحيفة تموت في غرفة الانعاش. وصحيفة مثل القدس العربي تستمر وتنتشر بشكل أوسع بفضل سياستها التحريرية المنفتحة على كل الأقلام الحرة وهي تستقطب نخبة المثقفين العرب.
اعود واكرر اعجابي وتأييدي للاستاذ الكبير جمال الخاشقجي لهذا الموقف الجريء بغض النظر عمن يؤيد أو لا يؤيد فقط للدفاع عن رأيه وقلمه