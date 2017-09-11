﻿الإمارات تغلق المدارس الإيرانية في أبو ظبي والشارقة

لندن ـ «القدس العربي» من محمد المذحجي: أعلن نائب وزير التعليم والتربية الإيراني للشؤون الدولية والمدارس خارج البلاد، علي حسيني، أن السلطات الإماراتية أغلقت المدارس الإيرانية في الشارقة وأبو ظبي.

وحسب وكالة «تسنيم» للأنباء الإيرانية التابعة للحرس الثوري، قال حسيني إن الإمارات العربية المتحدة لم تجدد رخصة عمل المدرسة الإيرانية في الشارقة، وإنها أغلقت مدارس إيرانية أخرى في أبو ظبي وإمارة الشارقة.

وأوضح أن 1500 طالب أفغاني كانوا يدرسون في المدرسة الإيرانية في الشارقة، فضلاً عن الطلاب الإيرانيين.

وأضاف أنه تم نقل الطلاب الإيرانيين إلى مدارس إيران في دبي، لكن عددا من الطلاب الأفغانيين لم يسجلوا هناك لأنهم لم يتمكنوا من دفع الرسوم المدرسية، قائلاً إن الرسوم المدرسية في دبي أكثر من الشارقة.

وشهدت العلاقات الإيرانية الإماراتية هذه الأيام توترا وحربا كلامية مستمرة، فبعد أن طالب وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، الأسبوع الماضي، طهران بإنهاء ما وصفها بالأعمال «الاستعمارية» الإيرانية في سوريا، ورد عليه أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني والقائد الأسبق للحرس الثوري، محسن رضائي، في تغريدة «إن الإمارات المتحدة برج من ورق، ينهار حتى من دون صواريخ».

وقام وزير الدولة الإماراتي للشؤون الداخلية، أنور قرقاش، بالرد على رضائي في تغريدات في حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، قال فيها «اعتاد محسن رضائي الإساءة إلى دول الخليج العربية، ولا جديد في تعرضه للإمارات التي تبقى رغماً عنه رمزاً ناجحاً يجمع بين صلابة الدولة وازدهارها». وتابع: «لعله كان من الأجدر أن يتناول رضائي سجل إيران التنموي وسمعتها بين جيرانها ومحيطها، وسجلها في العراق وسوريا، فهي أجدر بالتناول والمعالجة».

وكان السكرتير الأول في البعثة الإيرانية لدى منظمة الأمم المتحدة، عباس يزداني، هاجم دولة الإمارات، مدعيا أنها دخلت في تحالف مع إسرائيل وتقوض استقرار اليمن.

وجاء هجوم يزداني ردا على اتهام أبوظبي لإيران بأنها تقوض الاستقرار في المنطقة.

وسبق أن استبعدت محكمة إماراتية 13 معلّمة يعملن في المدارس الإيرانية في الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد اعتقال 9 معلمين إيرانيين آخرين.

وردت طهران على اعتقال 9 مدرسين إيرانيين في الإمارات بشكوى دبلوماسية، واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال الإماراتي في طهران للاحتجاج على اعتقال المدرسين التسعة الذين تقول إنهم متهمون باستخدام تأشيرات دخول غير صالحة.