﻿شخصيات سياسية وحقوقية مغربية تتوسط بين قادة الحراك والسلطات

الرباط – القدس العربي : بعدما أبانت الأحزاب السياسية المغربية عن فشلها في تأطير المواطنين، وأداء دور الوساطة بين الدولة وقادة حراك الريف، نتيجة تضارب مواقف الأحزاب حيال ما يجري في الحسيمة من مسيرات احتجاجية. توجهت الأنظار إلى ما يمكن لهيآت المجتمع المدني فعله من أجل حل الأزمة التي تعيشها منطقة الريف وبالدور الذي يمكن لعبه من أجل التوصل إلى توافق بين الدول وقادة الحراك.

وبعد تطور الأحداث، وتزايد الاحتججات خاصة بعد اعتقال زعيم الحراك ناصر الزفزافي، ونشطاء أخرين، كانت هناك مجموعة من المبادرات قادتها شخصيات سياسية وحقوقية، من بينها المبادرة التي أطلقها رئيس مجلس المستشاري، حكيم بن شماس، وهي « مبادرة لإيجاد حل للأزمة التي يعيشها الريف»، وتتضمن 7 محاور أساسية وهي الإقرار بعدالة ومشروعية الملف المطلبي للساكنة، والمطالبة بإلغاء سماه المظاهر الصارخة للتواجد الأمني المكثف في المنطقة، إضافة إلى وقف الملاحقات والمتابعات والمطاردات، وتوفير أقصى الضمانات للمحاكمة العادلة لمن اعتقل من النشطاء.

وكان أخر هذه المبادرات، هي تلك التي قادها الناشط نورالدين عيوش، فيما يسمى « لجنة نور الدين عيوش، للوساطة بين الدولة ‏وقادة الحراك»، بالإضافة إلى مبادرة كل من صلاح الوديع ومحمد النشناش وجميلة السيوري، التي جاءت تحت شعار «المبادرة المدنية من أجل الريف». ويعتقد جمال بن دحمان عضو لجنة المبادرة الوطنية من أجل الريف، ان للمجتمع المدني القدرة على إيجاد حل لأزمة الريف «من يتابع تاريخ المجتمع المدني بالمغرب سيلاحظ أن وظيفته تغيرت كثيرا فمن اعتباره خصما ومنافسا توظفه المعارضة لتعميم تصوراتها ومشاريعها الى اعتباره شريكا متفاعلا، وكان ذلك منذ التسعينيات مع ما سمي تناوبا توفيقيا وزكاه أكثر دستور 2011 الذي خاصه بمهام أساسية جوهرها الديمقراطية التشاركية وما يرتبط بها من إجراءات إعتمادا على كل ذلك فإن دور المجتمع المدني حيوي في كل القضايا بما في ذلك لحظات الأزمات الكبرى مثلما هو حاصل في الريف.

وقال بن دحمان لـ«القدس العربي» «لا شك أنه كانت هناك عدة ديناميات ومبادرات مدنية طابعها العام الإقرار بالحق في الاحتجاج السلمي ومشروعية المطالب ورفض العنف بمختلف أشكاله والدعوة إلى الابتعاد عن شخصنة المواقف والدعوة للعمل على تلبية المطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الأحداث التي عرفتها المنطقة، وثانيا إلى التباين في مواقف المبادرات المدنية فبعضها يحاول تجنب تسييس الموضوع وأخرى تعتبر أن الضرورة الأولى تحتم وجود إطار ينضوي فيه معتقلو الريف ويكون أساسا التفاوض مع الدولة، والحال أن مثل هذا الاقتراح يقود إلى تمييع الموضوع وجعل الشكليات أهم من الجوهر إضافة إلى كونه سيخلق سابقة تبنى عليها مواقف لاحقة بحيث كلما حدث احتجاج تم تأسيس إطار له أو ضم أصحابه إلى إطار».

ودعا عضو لجنة المبادرة الوطنية، إلى ضرورة التفاعل الإيجابي مع المبادرات المدنية لحلحلة أزمة الريف، معتبرا أن تجاهلها معناه التشكيك في دورها والتقليل من مرتكزات التفاعل المطلوب لأن العمل المدني في عمقه عمل إصلاحي علما أن هذا الإصلاح ينبغي ألا يقف عند لحظات الأزمات بل يكون مستمرا واستراتيجيا ومؤطرا للمواطنين.

وقال عبد السلام بوطيب رئيس مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم، المقاربة الأمنية انه بإمكان بعض مؤسسات المجتمع المدني أن تساهم في حل بعض النزاعات التي يمكن أن تندلع من الفينة والأخرى بين الدولة و المجتمع، إلا أن الأمر يتطلب عدة شروط، ففي موضوع الحسيمة، الأمر شئ ما معقد لأنه يتعلق الأمر بمنطقة ذات حساسية سياسية كبرى، و بتاريخ معقد يخلط فيه التاريخ بالذاكرة و يحيلك هذا الخلط و التداخل مباشرة على إشكالات سياسية بعيدة عن المطالب الظاهرة ،كما أن المطالب هي عادة شعارات كبرى ناظل من أجلها أجيال و أجيال، لذا فأمر الوساطة هنا يكون جد معقد، و أولى خطوات النجاح فيه هي الاشتغال بالمبادئ الموجهة، و الابتعاد كلية عن التماهي السياسي أو البحث عن تحقيق الذات السياسية.

واوضح ان أول شرط للنجاح هو أن تتوفر في الأعضاء المساهمين في هذه الوساطة معرفة دقيقة بالمنطقة التي يتدخلون فيها، بتاريخها، واشكالاتها الاجتماعية والسوسيولوحية و الانتروبولوجية، ومعرفة عميقة ودقيقة بعلوم حقوق الانسان وأخلاقياتها، لأن فشل أي محاولة للوساطة يبدأ عندما لا يستحضر الوسيط ما يعرف عندنا في مجال حقوق الانسان بـ « ديونتولوجية حقوق الانسان»، لذلك على الوسيط أن يشتغل وفق الخيط الرابط بين المشكل القائم في منطقة ما و باقي مناطق البلاد بغية تحصين حقوق الناس جميعا و المساهمة في التطور الديمقراطي في البلد ككل و ليس فقط في منطقة النزاع».