إدراج التحالف بقيادة السعودية في القائمة السوداء لقتل الأطفال في اليمن
“القدس العربي”- (وكالات): أدرجت الأمم المتحدة التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في قائمة سوداء، اليوم الخميس، بسبب مقتل وإصابة 683 طفلا في اليمن وشن هجمات على عشرات المدارس والمستشفيات خلال عام 2016.
وأدرجت القائمة السوداء، الملحقة بتقرير سنوي من الأمم المتحدة عن الأطفال في الصراعات المسلحة، أيضا حركة الحوثي المدعومة من إيران وقوات الحكومة اليمنية ومسلحين موالين للحكومة وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب بسبب انتهاكات بحق الأطفال في 2016 كما فعلت في تقرير صدر العام الماضي.
ورفع التقرير من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن، اليوم الخميس.
وكان تقرير نشر، الثلاثاء، عن مسودة القائمة السوداء. وأضيف التحالف الذي تقوده السعودية إلى القائمة السوداء لفترة وجيزة العام الماضي ثم استبعده فيما بعد بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة في ذلك الوقت، إلى حين إجراء مراجعة. واتهم بان آنذاك السعودية بممارسة ضغوط “غير مقبولة” وغير مشروعة بعد أن قالت مصادر إن الرياض هددت بوقف بعض تمويل الأمم المتحدة. ونفت السعودية تهديد بان.
وفي محاولة لإنهاء الجدل المحيط بالتقرير قُسمت القائمة السوداء هذا العام إلى فئتين. إحداهما تدرج الأطراف التي طبقت إجراءات لحماية الأطفال والتي تشمل التحالف العسكري الذي تقوده السعودية والأخرى تضم الأطراف التي لم تفعل ذلك.
وأعدت التقرير فيرجينا جامبا، مبعوثة الأمم المتحدة بشأن الأطفال والصراعات المسلحة، وصدر باسم غوتيريش. ولا يُخضع التقرير الدول المدرجة في القائمة السوداء لإجراءات من الأمم المتحدة ولكنه بدلا من ذلك فإنه يُشهر بأطراف الصراع على أمل دفعها لتنفيذ إجراءات لحماية الأطفال.
وقُتل أكثر من 10 آلاف شخص في الحرب الأهلية التي يشهدها اليمن منذ أكثر من عامين والتي دفعت ملايين البشر إلى شفا المجاعة. ويسيطر الحوثيون على معظم شمال اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء.
اللهم انتقم من الظالمين قتلة الأبرياء !!!
وحسبنا الله ونعم الوكيل !
وهل هذه الجرائم المتعلقه بالأطفال هي الجرائم الوحيدة التي إرتكبتها السعودية وحليفتها الرئيسية ألإمارات بحق اليمن وشعبه. التحالف السعودى لم يترك حجرا على أخوه في اليمن. تدمير شامل في كل مكان. تدمير للحجر والبشر والشجر ورغم هذا لا زالت السعودية في منأى عن العقوبات الدولية الرادعة. قالوا لفرعون شو إللى فرعنك، قال لم أجد أحد ليوقفنى عند حد. هذا ما دعى السعودية للتمادى في طغيانها بحق اليمن. كنت أتمنى لو أن هذه ألإمكانيات السعودية كانت موجهة لعدو الأمة الكيان الصهيوني. ولكن وبالنسبة للعلاقات السرية بين الدولتين الصديقتين، فلن تقوم السعودية بمهاجمة صديقتها وربما حليفتها، أو المخطط لها في الحرب على اليمن البائس الفقير. إتقوا الله ياحكام السعودية والإمارات لأن الله يمهل ولا يهمل!!!
حتى يكون هناك مصداقية للتقرير و الأمم المتحدة يجب إدراج ما يدعى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب و روسيا بالقائمة تلك