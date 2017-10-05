﻿الجزائر «تحتفل» بمرور 29 عاما على «أول ربيع عربي» تعرض للإجهاض!

الجزائر ـ «القدس العربي»: احتفل الجزائريون أمس الخميس بالذكرى الـ29 لأحداث الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول 1988، التي كانت أول انتفاضة شعبية حقيقية شبهية بما حدث في دول عربية بعدها بأكثر من عقدين والتي عرفت بأحداث الربيع العربي، انتفاضة غيرت مجرى التاريخ في الجزائر، وفتحت الأبواب والنوافذ على خيارات لم تكن مبرمجة.

رغم مرور قرابة ثلاثة عقود عن تلك الأحداث أو الانتفاضة الشعبية التي عرفتها الجزائر في تلك الأيام من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 1988، إلا أن أحدا لم يستطع أن يثبت بالدليل القاطع الجازم أن تلك الانتفاضة كانت مفتعلة أو كانت عفوية، فبعض الروايات تقول إن تلك الأحداث كانت مفتعلة من داخل سرايا النظام، ويستشهدون بخطاب ألقاه الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، والذي دعا من خلاله الشعب إلى التحرك، ويقولون إن الشاذلي الذي كان يجد صعوبة في تمرير الإصلاحات السياسية أمام صقور الحزب الواحد، اختار أن يلعب ورقة الشارع، حتى يتمكن من إقرار الإصلاحات التي اراد، ويستدلون بالقرارات التي اتخذت بعد ذلك، من فتح المجال للتعددية السياسية والإعلامية، رغم أنها لم تكن ضمن مطالب المحتجين الذين خرجوا إلى الشارع.

أما أنصار الرأي الآخر، فيرون أن وصف تلك الانتفاضة بالمفتعلة هي أكبر إهانة لضحاياها وشهدائها، خاصة وأن المئات فقدوا حياتهم، فضلا عن الجرحى والذين أصيبوا بإعاقات مدى الحياة، ويؤكدون أن تلك الانتفاضة كانت تعبير عن صرخة شعب سئم من النظام القائم، ومن سياسة الحزب الواحد والإعلام الواحد والرأي الواحد، وأن الشباب الذين خرجوا يواجهون الدبابات بصدور عارية فعلوا ذلك بطريقة عفوية، وأن النظام نفسه فوجئ بتلك الانتفاضة، إلى درجة أن الكثير من المتظاهرين الذين تم توقيفهم تعرضوا للاستنطاق والتعذيب في مراكز الأمن، من أجل معرفة الجهات التي دفعتهم للنزول إلى الشارع.

الأكيد أن تلك الأحداث سواء كانت عفوية أو مفتعلة، فتحت الباب أمام خيارات وقرارات غيرت مجرى تاريخ الجزائر، لأن النظام وعلى رأسه الشاذلي بن جديد اختار الذهاب نحو طريق الديمقراطية والانفتاح في سابقة لم يكن العالم العربي قد عرفها بعد، وكان من نتيجة هذا القرار الذي اتخذ على عجل، وقبل أن يكون هناك نضج سواء على مستوى النخبة أو مستوى الشعب، هو الدخول في فوضى سياسية، فأصبح تأسيس حزب سياسي أسهل من فتح كشك سجائر، وعرفت تلك الفترة ب»15 واربط»، أي أنه كان يكفي ل15 شخصا أن يجتمعوا ليشكلوا حزبا سياسيا، ورغم أن دستور 1989 كان ينص صراحة على أنه لا أنه مكان لأحزاب على أساس ديني أو عرقي، إلا أن السلطة غضت الطرف وسمحت للإسلاميين بتأسيس أحزاب سياسية، وفي مقدمتها الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي تشكلت من مجموعة تيارات مختلفة ومتناقضة في أحيان كثيرة، وهو التيار الذي برز خلال انتفاضة الخامس من أكتوبر، واستغل تلك الأحداث لصالحه، من أجل الظهور في صورة الممثل الوحيد لصرخة الشعب.

الأحداث بعدها تسارعت، فبعد أشهر قليلة من إقرار التعددية ذهبت السلطة نحو انتخابات محلية، فاز بها إسلاميو الجبهة الإسلامية للإنقاذ، لتبدأ بعدها القبضة الحديدية بينهم وبين السلطة، فقد شعرت الجبهة بقوتها بعد أن نجحت في الظهور كبديل للنظام القائم، وأقنعت الكثير من الجزائريين أنها قادرة على إدخالهم جنة الدنيا والآخرة، وراحت الجبهة تتغول والسلطة تضعف وتتراجع، ووقع أول صدام عندما قرر الإسلاميون الدخول في إضراب عام شهر يونيو/ حزيران 1991، من أجل حمل السلطة على تعديل قانون الانتخابات.

وبعد أن شل الإسلاميون الشوارع والبلاد لعدة أيام وأسابيع، تدخلت السلطة وفضت الاضراب بالقوة، وأوقفت قيادات الجبهة وفي مقدمتهم عباسي مدني وعلي بن حاج، لتدخل الجزائر بعدها النفق المظلم، فالصدام الحقيقي كان يبدو حتمية تاريخية، فالجبهة تهدد بأنها بعد الوصول إلى الحكم ستضع حدا للديمقراطية والتداول على الحكم، وأنها ستقيم الدولة الإسلامية، واضطرت السلطة لتأجيل الانتخابات البرلمانية إلى ديسمبر/ كانون الأول 1991، في حين أن الكثيرين كانوا يطالبون بعدم الذهاب إلى تلك الانتخابات، وحتى تقارير الأجهزة الأمنية كانت تقول إن الجبهة الإسلامية ستحصد الأغلبية إذا ما تم الذهاب إلى انتخابات في تلك الظروف، لكن أياد امتدت وغيرت تلك التقارير، وأقنعت الشاذلي بالإبقاء على الانتخابات في موعدها.

والنتيجة جاءت في الأخير كما كان متوقعا، فقد حصدت الجبهة الإسلامية للإنقاذ الأغلبية في الدور الأول، وبدأ قيادات هذا الحزب يطالبون الشعب الجزائري بالاستعداد لتغيير عاداته، وقال أحد هؤلاء إن الحزب مستعد لاستيراد آلاف الكوادر من إيران لتسيير الجزائر، وفي الأخير قرر الجيش التدخل وألغى نتائج تلك الانتخابات، و»

أستقيل» الرئيس الشاذلي بن جديد على رأي عبد العزيز بلخادم رئيس البرلمان في تلك الفترة، ودخلت البلاد بعد ذلك في أزمة أمنية وسياسية واقتصادية دامت عقدا من الزمن، خاصة وأن إسلاميو الجبهة أعلنوا حمل السلاح، واختلط الحابل بالنابل وفتحت الأبواب على جهنم، وكانت النتيجة أكثر من 100 ألف قتيل ومئات الآلاف من الجرحى، ودمار وخراب اقتصاد بلاد، وإجهاض تجربة ديمقراطية فتية كان بإمكانها أن تكون تجربة يقتدى بها في العالم العربي.