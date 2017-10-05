﻿«نيويورك تايمز» تنشر تفاصيل الجلسة الأولى من محاكمة أبو ختالة المتهم بتفجير المجمع الدبلوماسي الأمريكي في بنغازي

لندن -« القدس العربي»: عقدت محكمة فيدرالية أمريكية خلال اليومين الماضيين جلسات لمحاكمة الليبي أحمد أبو ختالة، المتهم الرئيسي في تفجير المجمع الدبلوماسي الأمريكي في بنغازي عام 2012، الذي أودى بحياة أربعة أمريكيين بينهم السفير كريستوفر ستيفنز.

واستمعت محكمة المقاطعة في واشنطن خلال الجلسة إلى شهادات ثلاثة شهود أمريكيين، هم عناصر أمنية عملت بالمجمع ووجدوا به خلال الهجوم، وقدمت الحكومة الأمريكية في اليوم الثاني من جلسات الاستماع مقاطع من شرائط المراقبة سجلتها كاميرات المجمع.

ويظهر في مقاطع كاميرا المراقبة الشهود الثلاثة يخرجون من مبنى المجمع أثناء الهجوم، يرتدون دروعًا واقية حاملين أسلحتهم، ويستعدون لقيادة سيارة مدرعة صوب المبنى الآخر المحترق.

وقدم أحد الشهود، وهو عنصر أمني من وزارة الخارجية الأمريكية ديفيد أوبين إفادته الثلاثاء، وقال: خلال الهجوم حاولت الزحف على الأرض داخل المبنى المحترق، وتعثرت بجثة شون سميث. سحبت الجثة خارج المبنى، ثم عدت للبحث عن السفير كريس ستيفنز، لكن حارس ليبي طالبني وآخرين بالخروج فورًا خوفًا من عودة المهاجمين. وأضاف: في تلك المرحلة، تيقنت أن فرص خروج ستيفنز من الهجوم حيًا ضعيفة جدًا، لكني أردت استعادة جثمانه.

وجاءت إفادة أوبين وشاهدين آخرين في اليوم الأول والثاني من جلسات المحاكمة، التي بدأت الاثنين 2 أكتوبر، ويواجه فيها أبو ختالة 18 تهمة بالقتل ودعم الإرهابيين، إلى جانب تهم ذات صلة، أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن، بعد ثلاث سنوات من القبض عليه خلال عملية للقوات الأمريكية نُقل بعدها إلى الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن أيا من الثلاثة شهود لم يذكر اسم أبو ختالة في إفادته. وتنوي المحكمة الكشف عن ك تفاصيل الهجوم كافة ثم تحديد دور أبي ختالة المزمع. وقال الشاهد الثاني وهو عنصر أمني عمل بالمجمع سكوت ويكلاند إنه فقد الاتصال مع السفير ستيفنز وسميث، وإنه عاد مرارًا إلى المبنى بحثًا عنهم لكن من دون فائدة ولهذا توجه إلى أعلى المبنى.

وتابع: عانيت مشاكل في التنفس بسبب استنشاق الدخان. خرجنا من المبنى، وقدت العربة المدرعة وحاولت الابتعاد عن المهاجمين الذين أمطرونا بوابل من الرصاص وألقوا قنبلة على المدرعة. وقال إن المهاجمين أقاموا حواجز في الطريق حول المبنى. وأوضح الشاهد الأول أنه رأى أحد المهاجمين بوضوح، كان يرتدي جاكيتا أحمر يخص فريق كرة قدم، ويحمل سلاح (AK-47)، وفور أن رآني بدأ بإطلاق النيران على المدرعة.

وقال أيضًا إنه تلقى اتصالا هاتفيًا من أحد المصادر، وهو عضو بمجموعة مسلحة ليبية مهمتها كانت تأمين المجمع الأمريكي، وذكر أنه لم يتخذ أي إجراء خلال الهجوم، فهو لم يجب اتصالاتي، لكنه أخبرني أن رجاله قتلوا عددا من المهاجمين لكني لم أصدقه.