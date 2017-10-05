﻿أكاديميون: دول الحصار تمارس ابتزازا مكشوفا وتأخذ على قطر استقلالها السياسي ومواقفها الرصينة

الدوحة ـ «القدس العربي»: قال خبراء وأكاديميون قطريون إن تداعيات الحصار المفروض على قطر منذ أربعة أشهر كاملة أثارت صدمة لدى المجتمع الدولي، لافتين إلى أن فشل الدول الأربعة (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر) في «الترويج لمزاعمها ضد دولة قطر، وتسويق اتهاماتها الباطلة لها بدعم الإرهاب، في ظل افتقادها لأدلة تثبت مزاعمها».

وشدّدوا خلال ندوة نظمتها جامعة قطر على أن الاتهامات للدوحة بدعم الإرهاب لا أساس لها من الصحة، وبمثابة «عملية ابتزاز مكشوفة» ومبنية على أسس واهية، و«تخفي حقيقة أن تلك الدول تنقم على قطر استقلالها السياسي وقراراتها الجريئة ومواقفها الرصينة ودبلوماسيتها الهادفة، وموقعها على خريطة العالم».

الغيرة… المحرك للحصار ضد قطر

وقال الدكتور يوسف الصديقي، عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر إن «مزاعم دول الحصار الأربع لدولة قطر بدعوى دعم الإرهاب، والتي تم على إثرها الحصار والمقاطعة بعد قرصنة وكالة الأنباء القطرية، وما تم من إجراءات، كان مبنياً على أسس واهية لا أساس من الصحة».

وأضاف: «إن دول الحصار لم تراعِ العلاقات الأخوية ولا الجوار ولا العلاقات الاجتماعية.. والحصار أدى إلى قطع الأرحام وأثر سلباً على اللحمة الخليجية وبنية مجتمعات الخليج».

واستطرد: «حاولت تلك الدول، من خلال شروطها التعجيزية وغير القانونية، أن تصل إلى مطلبين أساسيين أولهما إغلاق قناة الجزيرة، بما تمثله من رأي حر ينقل آراء المواطن العربي ويدعم حرية التعبير في المنطقة. والمطلب الثاني تصفية الحسابات مع جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها حركة متغلغلة في المنطقة العربية، رغم ما عانته هذه الجماعة من إخفاقات على جميع الأصعدة».

ولفت إلى أن «حصار دولة قطر أصاب دول العالم الحرة والمنصفة بالصدمة، لا سيما بعد أن تكشفت الدوافع الحقيقية لهذا الحصار الجائر»، مشيرا إلى أن «الحقيقة التي تحاول دول الحصار نكرانها هي أنهم ينقمون على قطر استقلالها السياسي وقراراتها الجريئة ومواقفها الرصينة ودبلوماسيتها الهادفة، وموقعها على خريطة العالم».

وقال إن «قطر دخلت في تكتلات سياسية وتميزت على الساحة الدولية. وبامتلاكها لهذا البروز والدعم الدولي أصيبت جاراتها من دول الخليج بغيرة شديدة، كانت المحرك الفعلي لكل ما نعانيه اليوم من حصار ومن تضييق ومن مواقف أثرت سلباً على شعوبنا ودولنا وعلى المنطقة والعالم».

وانتقد الدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون في جامعة قطر الشروط التعجيزية لرفع الحصار، قائلاً: «إن هذه الشروط تتعلق بقطع العلاقات مع التنظيمات الإرهابية ـ حسب وصف دول الحصار، ووقف تمويل الإرهاب، وتسليم المطلوبين من رعايا دولة قطر لدول أخرى».

وأضاف: «هذه المطالب التعجيزية تنتهك مبادئ القانون الدولي؛ وعلى سبيل المثال لا الحصر، مبدأ حظر استخدام أو التهديد باستخدام القوة في العلاقات الدولية، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومبدأ المساواة في السيادة، بالإضافة إلى مبدأ تسوية النزاعات بالوسائل السلمية، ومبدأ تنفيذ الالتزامات الدولية بحسن نية وعدم التخلي عنها بناءً على الإرادة المنفردة دون مبرر معقول، فضلاً عن مبدأ عدم التعسف في استخدام الحق، والالتزام باحترام وحماية حقوق الإنسان والحفاظ على كرامته».

وأضاف الخليفي أن «دولاً كثيرة في العالم تدرك أن هذه الشروط مخالفة للقانون الدولي، وأن الإنتربول لم ينفذ مطالب دول الحصار لأنه على دراية بأنها مرتبطة بموقف سياسي تجاه قطر وليست مبنية على أسس قانونية»، ولفت إلى أن «اتهامات دول الحصار تفتقر إلى الحيادية، وأن قطر منسجمة مع نفسها ومع قوانين المجتمع الدولي وتعريفه للإرهاب الحقيقي، وأكد في الوقت نفسه أحقية المتضررين من إجراءات الحصار مقاضاة الدول المشاركة فيه». وتحدث الدكتور ماجد الأنصاري أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة قطر عن «البعد السياسي للاتهامات بالإرهاب وتاريخها»، من خلال تسليط الضوء على مفهوم الإرهاب وفقاً لعدد من المفكرين الغربيين، قائلاً: «إن من بين هذه المفاهيم ما يتداخل مع مفهوم المقاومة والرفض للاستعمار، وكذلك ما قام به الغرب ضد الشيوعيين، وما قام به اليسار ضد الرأسمالية، وما اصطلح عليه بمفهوم «الإرهاب الإسلامي»، موضحاً أن هذا المصطلح مبني على أوهام غير موثقة وغير دقيقة، في حين تم إغفال إرهاب اليمين في الغرب والإرهاب الإسرائيلي».

وقارن بين الحصار المفروض على قطر والحروب التي تستهدف المدنيين وقمع الشعوب بدعوى مكافحة الإرهاب، مثل غزو العراق وأفغانستان، وقمع الشعوب مثلما تقوم به مصر وإسرائيل، وابتزاز الحكومات بدعوى مكافحة الإرهاب كما يحصل في فلسطين.

ونبه الأنصاري إلى البعد السياسي لتهمة الإرهاب، مؤكدا بالأدلة التاريخية كيف أصبحت «تهمة الإرهاب» أداة للابتزاز والتسلط، لافتا في هذا السياق إلى أن «تهمة الإرهاب هدفها ابتزاز قطر ولا تستند على أي حقيقة».