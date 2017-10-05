﻿وكلاء الدفاع عن «الأسير» يقدمون الاثنين طلب تمييز حكم الإعدام بحقه مستفيدين من موقف «المستقبل» المندّد بالأحكام القاسية

بيروت – «القدس العربي» : بعد مرور اسبوع على صدور حكم الإعدام بحق الشيخ ​أحمد الأسير من قبل المحكمة العسكرية وما رافقه من احكام قاسية بحق آخرين بينهم الفنان المعتزل فضل شاكر الذي حُكم بـ15 سنة اشغالاً شاقة يتجه وكلاء الدفاع عن الاسير إلى تقديم طلب تمييز الحكم يوم الاثنين المقبل مستفيدين من بيان كتلة المستقبل النيابية برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة ​التي توقفت في اجتماعها الأخير امام «الاحكام القاسية والمشددة التي صدرت عن المحكمة العسكرية بحق الشيخ احمد الأسير وجماعته والتي وصلت إلى حدّ إصدار أحكام بالإعدام نتيجة الاعتداءات التي ارتكبت بحق الجيش اللبنـاني في منطـقة عـبرا شـرقي صـيدا».

وأبدت كتلة المستقبل في هذا المجال الملاحظات الآتية «أولاً أهمية تطبيق العدالة على الجميع دون استثناء ووجوب احترام حق الدفاع وفي مقدمه تفحّص كل الأدلة التي تقدم في معرض الدفاع وهي لذلك تبدي استغرابها من كون هذه الأحكام قد صدرت في الوقت الذي يستمر فيه غياب اية إجراءات او احكام او حتى اتهامات بحق الأطراف الأخرى التابعة لما يسمى بـ: «سرايا المقاومة»، والتي شاركت في خرق القانون وحملت السلاح وعمدت إلى إطلاق النار وارتكبت جرائم القتل بحق عدد من المواطنين الصيداويين العزّل الذين كانوا يعبّرون عن استنكارهم السلمي لتدخلات وممارسات تلك السـرايا فـي صـيدا. تلك الجرائم التي ارتكبت من قبل أشخاص معروفين من قبل الجميع في مدينة صيدا وذلك على أعين الناس وامام عدسات الكاميرات والذين مازالوا يسرحون ويمرحون دون أن تطالهم يد العدالة. ومن أولئك الضحايا المواطِنَيْن الصيداويين الشهيدان «لـبنان الـعزي وعلي سـمهون».

ورأت الكتلة ثانياً «أن العدالة بقيت قاصرة ومقصّرة بكونها لم تشمل من قتل اللبناني هاشم السلمان (رئيس الهيئة الطلابية في حزب الانتماء) أمام السفارة الإيرانية في بيروت. كما مازال المرتكبون من العناصر الحزبية المسلحة التي قتلت الضابط الطيار سامر حنا وغيرها من الجرائم المتعددة، التي ارتكبت بحق اللبنانيين العزّل وبحق الجيش اللبناني من قبل تلك الجماعات والميليشيات، طليقين ولم يصدر بحقهم أي ملاحقة قانونية. كذلك أيضاً لم تصدر بعد الأحكام بحق من ارتكبوا جريمتي التفجيرين لمسجديّ التقوى والسلام في مدينة طرابلس».

وكان أحد وكلاء الدفاع عن الاسير المحامي ​محمد صبلوح أوضح «أننا سنقدم الاثنين طلب التمييز بحكم الإعدام الصادر بحق أحمد الأسير». وقال «من حقنا الدفاع عن الأسير وفق القانون وأن نميّز الحكم الصادر، خصوصاً وأننا نقدّم دلائل على تورّط حزب الله في قتل عناصر الجيش اللبناني، وبالتالي نحن نقدّم دلائل جديدة تستدعي اعادة المحاكمة».