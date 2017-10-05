﻿النظام السوري يسيطر على مخافر حدودية مع الأردن وضغوط أردنية على الفصائل المعارضة لتسليم المعابر لقوات الأسد

حلب – «القدس العربي» : قال ناشطون سوريون لـ «القدس العربي»، إن قوات النظام والمليشيات الموالية لها في شرقي محافظة السويداء (جنوب البلاد) سيطرت على مخافر حدودية مع الأردن، وذلك عقب انسحاب فصائل المعارضة السورية المسلحة من مواقعها.

وقال عضو شبكة السويداء24 المقلب بـ»أبو ريان المعروفي»: إن قوات النظام وحلفاءه من ميليشيات حزب الله و»التحرير الفلسطيني» تمكنت من السيطرة على نقاط عديدة في البادية السورية خلال الأيام القليلة الفائتة على حساب فصائل المعارضة المسلحة.

وأضاف لـ «القدس العربي» أن من بين المناطق التي تقدم لها النظام 12 مخفراً حدودياً من المخفر رقم 190 وصولاً للمخفر رقم 202 بالإضافة لمنطقة «مطيطة» التي كانت من أبرز معاقل المعارضة قرب الحدود السورية الأردنية وتل «أم أذن» وتل «النجار».

وحسب المعروفي فإن بعض المناطق التي تقدمت إليها قوات النظام كانت دون أي مواجهات سوى بعض التمهيد المدفعي والجوي قبل التقدم للمنطقة، حيث يعتبر حزب الله اللبناني والفرقة الأولى التابعة للنظام و«التحرير الفلسـطينية» من أبـرز المشـاركين في المـعركة.

ويرى الناشط السياسي و الحقوقي ناصر الحريري إن التطورات الأخيرة في البادية الشرقية تأتي متناغمة مع اتفاقية مناطق خفض التوتر الذي ظاهرها وقف القتال في المنطقة الجنوبية مع شروط أخرى لصالح الثوار كإدخال المساعدات وغيرها، بينما حقيقتها هو إعطاء فرصة لقوات الأسد لاستعادة التجميع والتموضع بعد الخسائر الكبيرة التي منيت بها، استعداداً لقضم المزيد من المناطق المحررة مستغلة فرصة الهدن المفروضة على فصائل الجيش الحر!

وأضاف لـ «القدس العربي»، إن نتيجة اتفاق خفض التصعيد سيطرت قوات الأسد والميليشيات الداعمة لهم منذ نهاية شهر آب/أغسطس الماضي على خمسة مخافر حدودية مع الأردن، بالتزامن مع إسقاط طائرة حربية وأسر قائدها على يد فصائل المعارضة التي ترابط في البادية الشرقية، حيث سلمته مقابل انسحاب قوات الأسد وحلفائه لعمق 40 كلم شمالاً من الحدود الأردنية، والسماح بإدخال الإغاثة إلى مخيم الركبان.

واستطرد قائلاً إنه حتى هذا اليوم لم يتحقق من هذه الوعود شيء إلا إخراج بعض المعتقلين، بينما قوات الأسد تقدمت وسيطرت على المزيد من المناطق الحدودية بدلاً من الانسحاب شمالاً كما وعِد الأردن.

وربط الحريري بين سيطرة قوات الأسد على المخافر الحدودية مع الأخبار الواردة بطلب مكتب الموك في عمان من جيش أسود الشرقية وقوات أحمد العبدو الانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها إلى القواعد الأمريكية في الأردن وتسليم السلاح الثقيل الذي بحوزتهم. وتابع أن هذا ما يفسر دخول قوات الأسد إلى عمق الحدود الأردنية الممتدة شرقي مدينة السويداء وسيطرتها على المخافر الحدودية دون أن تواجه أي مقاومة ودون أن تستخدم سوى بعض التمهيد بالمدفعية!؟

كما رأى الحريري أن ما يحدث في البادية السورية عبارة عن لعبة تآمر جديدة تقوم بها غرفة الموك التي تديرها المخابرات الأمريكية بالتعاون مع المخابرات الأردنية بهدف الالتفاف على فصائل الجيش الحر في الجبهة الجنوبية والوصول إلى المعابر الحدودية – نصيب جابر، ودرعا الرمثا – للسيطرة عليها وإعادة فتحها وتشغيلها.

وأضاف أن كل ما يحصل في البادية السورية هو مصلحة كبيرة لنظام الأسد والحكومة الأردنية، بعد أن فشلت جميع المحاولات التي قام بها النظام الأردني مع فصائل الجنوب ومنظمات المجتمع المدني ومجلس محافظة درعا الحرة لفتح معبر نصيب بشروط تعجيزية قدمها نظام الأسد.

أما رئيس المكتب السياسي لجيش سوريا الوطني أسامة بشير فيعتقد أن هذا التصعيد يأتي بعد التقارب الأردني السوري، حيث عمل الأردن على التمهيد بذلك بدعوة قادة الفصائل للتفاوض معهم بهذا الأمر.

وأضاف في حديثه لـ «القدس العربي»، أنه في البداية رفضت فصائل المعارضة هذا الاتفاق وكان هناك ردة فعل شعبية في درعا والمناطق الحدودية من تسليم المعبر للنظام فعمل الأردن للضغط على الفصائل مما اضطرت بعض الفصائل للتسليم وهناك البعض من الفصائل انسحبت من المنطقة الحدودية، إذ يقال انها سلمت سلاحها الثقيل للأردن، مما أدى إلى ضعف الجبهة الجنوبية فاستغلها النظام بالتوافق مع الأردن للعمل العسكري.

وحسب بشير فإن مشاركة حزب الله جاءت بعد ضمانات أردنية لإسرائيل بالسماح للحزب في المشاركة في القتال في الجبهه الجنوبية وهذا ما كانت ترفضه إسرائيل من تواجد لحزب الله في تلك المنطقة، حيث يبدو ان الوساطة الأردنية لعبت دورها ومشاركة قوات فلسطينية هو بديل عن القوات الإيرانية.