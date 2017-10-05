﻿دياب اللوح يستعد لتسلم مهامه سفيرا لفلسطين في القاهرة والجامعة العربية

غزة ـ «القدس العربي»: أعلن السفير الفلسطيني دياب اللوح، انتهاء عمله كسفير لدولة فلسطين لدى موريتانيا، وانتقاله للعمل الجديد سفيرا لدى مصر ومندوبا لفلسطين لدى الجامعة العربية.

ومن المقرر أن يتسلم السفير اللوح مهامه في القاهرة، خلال الأيام القليلة المقبلة، خلفا للسفير جمال الشوبكي، الذي سينتقل على الأرجح إلى سفارة فلسطين في المغرب.

وكانت «القدس العربي» قد كشفت قبل أكثر من شهرين، عن توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما بتعيين دياب اللوح سفيرا لفلسطين في القاهرة، ومندوبا دائما لدى الجامعة العربية.

وبمناسبة انتهاء أعماله في العاصمة الموريتانية أقام السفراء والقائمون بالأعمال العرب المعتمدون في العاصمة نواكشوط، بحضور السفراء مدراء إدارات العالم العربي والمنظمات الإسلامية وأوروبا والتشريفات في وزارة الخارجية والتعاون الموريتانية، مأدبة عشاء احتفالية على شرفه.

وقال اللوح إنه استقبل بهذه المناسبة رئيس وأعضاء بعثة الشرطة الفلسطينية المعتمدة لدى موريتانيا، حيث قدموا لي باسم مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء حازم عطا الله درع الشرطة الفلسطينية، بمناسبة انتهاء مهامه، وانتقاله للعمل في القاهرة.

والسفير اللوح هو من قادة حركة فتح في قطاع غزة، وسبق أن شغل منصب سفير فلسطين لدى الصين، وكذلك منصب السفير الفلسطيني في اليمن، قبل أن ينتقل إلى موريتانيا، ومنها إلى المنصب الجديد في القاهرة.

وكان السفير الفلسطيني الجديد في القاهرة، مشرفا على دائرة الثقافة والإعلام في حركة فتح في قطاع غزة لعدة سنوات.