﻿حبس لاعب كرة مصري 15 يوما بتهمة الانضمام لتنظيم «الدولة»

القاهرة ـ «القدس العربي»: أمرت نيابة أمن الدولة المصرية بحبس لاعب نادي أسوان لكرة القدم، حمادة السيد، 15 يوماً على ذمة التحقيق في المحضر رقم 840 لسنة 2017، ووجهت له تهمة «الانضمام والتواصل مع تنظيم الدولة الإسلامية، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لقلب نظام الحكم ومعاداة أجهزة الدولة، وتكفير الحاكم، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر».

وواجهت النيابة المتهم بمحضر التحريات الأولية الذي أعدته الأجهزة الأمنية، واتهمت اللاعب بالتورط مع مجموعة من المنتمين لتنظيم «الدولة الإسلامية» في سيناء، والتوجه لمقابلتهم، واستمعت إلى أقوال عدد من الشهود من الضباط الذين أجروا التحريات الأمنية في القضية، والذين أكدوا صحة التحريات التي أعدوها منذ قرابة 3 أشهر ماضية قبل واقعة القبض على المتهم.

وأنكر لاعب كرة القدم الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً عدم ارتكابه لهذه الجرائم، كما أنكر أقوال الشهود من الضباط الذين أجروا التحريات في القضية.

وقررت النيابة انتداب لجنة من خبراء الإذاعة والتلفزيون لإعداد تقريرها حول المكالمات المسجلة للاعب، كما انتدبت لجنة من المعمل الجنائي لإعادة فتح الصفحة الشخصية الخاصة بالمتهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، للتأكد من التحريات المعدة بشأن تواصله مع التنظيم وتمويله لعدد من العاملين لصالح «الدولة الإسلامية».

وكان مسؤولو نادي أسوان الرياضي أرسلوا خطاباً إلى اتحاد الكرة المصري، لإخطارهم بواقعة اختفاء كابتن الفريق حمادة السيد، الذي جرى القبض عليه من قوات الأمن، قبل أسبوعين من أمام بوابة النادي.

وطالبوا العميد ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، التدخل لمحاولة حل الأزمة ومساعدة اللاعب في تجاوز تلك الأزمة والعودة لصفوف فريقه من جديد.

يذكر أن حمادة السيد غائب عن تدريبات أسوان منذ الخميس 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، بسبب القبض عليه من قبل قوات الأمن لاتهامه بإحدى القضايا الأمنية.