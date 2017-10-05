﻿مذبحة لاس فيغاس كشفت أن التنظيمات الإسلامية المتطرفة لا تمثل التهديد الأكبر على الولايات المتحدة

واشنطن ـ «القدس العربي»: يحاول المسؤولون الأمريكيون تحديد الدوافع التى حركت ستيفن بادوك لارتكاب عملية اطلاق نار دموية تعتبر الاكثر فتكا في تاريخ الولايات المتحدة، وعلى الرغم من ادعاء تنظيم «الدولة الإسلامية» المسؤولية عن المذبحة الا ان وكلاء مكتب التحقيقات الفدرالي سرعان ما دحضوا أى مزاعم عن ارتباط مطلق النيران بمجموعة إرهابية دولية مما سلط الضوء على واقع جديد هو ان التهديد الاكبر الامن الداخلي الأمريكي ليس (الإرهاب الإسلامي).

وأدلى، مدير مكتب التحقيقات الجديد كريستوفر وراي، من قبيل المصادفة، بشهادة، في الاسبوع الماضي امام لجنة الامن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ كشف فيها ان جماعات تفوق الجنس الابيض تشكل تهديدا كبيرا على الامن القومي الأمريكي مثل الجماعات الإسلامية المتطرفة.

واكد محللون أمريكيون ان شهادة مدير مكتب التحقيقات هي خطوة اولى مهمة للاعتراف امام العامة بأن التطرف الإسلامي ليس اكبر تهديد إرهابي ضد الولايات المتحدة، واشار جيفري تريستمان، وهو استاذ مساعد للامن القومي في جامعة نيو هفن كان قد عمل لدى وزارة الخارجية الأمريكية كمستشارللسياسات في بغداد، إلى ان الاحداث الاخيرة في شارلوتسفيل قد لفتت الاهتمام الوطني إلى هذه القضية في حين دأب العديد من المحللين وصناع القرار على القول ان الإرهابيين المحليين المتطرفيين يشكلون تهديدا اكبر من ( الإرهابيين الإسلامين ).

ولاحظت السناتور كلير ماكاسكيل من ولاية ماساشوستيس خلال شهادة مدير (أف بي اى ) ان عدد الهجمات التى نفذها عناصر جماعات التفوق الابيض كانت ثلاثة اضعاف تلك التى قام بها افراد لهم صلة مع تنظيم «الدولة الإسلامية» كما اعربت ماكاسكيل عن خيبة املها لعدم عقد جلسات علنية تتعلق بالإرهاب المحلي.

وأظهرت الأبحاث باستمرار ان المتطرفيين اليمينيين كانوا اشد فتكا من عناصر( التنظيمات الإسلامية المتطرفة) عندما يتعلق الأمر بأمن الولايات المتحدة، وطبقا لما ذكره مكتب التحقيقات الاتحادي فان 94 في المئة من جميع الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة بين 1980 و2005 ارتكبت من قبل جماعات غير إسلامية.

وتوصل الباحثون في دراسات الإرهاب والاستجابة للإرهاب إلى استنتاج مماثل اذ وجدوا ان 7 في المئة فقط من الهجمات الإرهابية على الأراضي الأمريكية بين 1970 و2011 كانت مدفوعة بمعتقدات دينية، ووجدت دراسات أخرى ان الجماعات اليمينية نفذت خلال السنوات التسع الماضية ما يقارب من ضعف عدد الهجمات الإرهابية التى يشنها المتطرفون الإسلاميون، وخلاصة القول ان التنظيمات الإسلامية المتطرفة ليست مسؤولة الا عن جزء صغير من الهجمات في الولاات المتحدة.

وكشفت الدراسات المستندة إلى قاعدة بيانات الجرائم العنيفة ان الجماعات اليمينية المتطرفة تميل، ايضا، إلى ان تكون اكثر فتكا من الجماعات الإسلامية المتطرفة.

واشارالمحلل تريستمان إلى انه ينبغى الاعتراف ان عدد الهجمات اليمينية وفتكها أعلى، بدون شك، بكثير مما تقترحه الأدلة حاليا كما اعترف مدير مكتب التحقيقات في الاسبوع الماضي اذ تتعامل السلطات المحلية مع العديد من الحوادث المحلية على انها مسائل جنائية وليست اعمالا إرهابية كما اشار العديد من المراقبين إلى التعقيد القانوني الاضافي المتمثل في التمييز بين جريمة الكراهية والإرهاب مما يؤدى إلى نقص في البلاغ عن الحوادث.

واشار المحللون من خلال قراءة شهادة مدير ( أف بي اى ) إلى ان مكتب التحقيقات يتجاهل الايدلوجية عند التحقيق في أعمال الإرهاب مما يعكس تفهما خاطئا للإرهاب على الرغم من تاكيد العديد من المحللين ان الايدلوجية لها تأثير قوى على كيفية اختيار اهداف الجماعة الإرهابية وهي لا تسمح فقط لمجموعة بان تقرر من هو الهدف المشروع للهجوم وانما، أيضا، الأساس الأخلاقي لتبرير الأعمال الشنيعة للجماعاة الإرهابية.