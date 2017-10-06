﻿«تحرير الشام» تنفي غيبوبة الجولاني وتؤكد لـ «القدس العربي»: فيديو موسكو لتسوّيق انتصارات وهمية

دمشق – «القدس العربي» : نفى مصدر مسؤول من هيئة تحرير الشام لـ «القدس العربي» إصابة الجولاني او دخوله بغيبوبة كما «ادعت» تصريحات المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشنكوف حيث نقلت وكالة سبوتنك الروسية عن المتحدث تأكيده بأن «زعيم جبهة النصرة» أبو محمد الجولاني «دخل في غيبوبة بعد قصف الطيران الروسي لمواقع التنظيم».

وقال مدير العلاقات الإعلامية لدى «هيئة تحرير الشام» القيادي عماد الدين مجاهد في تصريح لـ «القدس العربي» «إصابة الجولاني أو دخوله في غيبوبة هو خبر غير صحيح» مؤكدًا ان «وزراة الدفاع الروسية تريد ان تسوق لنفسها بأنها حققت انتصارات على هئية تحرير الشام، وقتل قادتها ولكن الحقيقة هي عكس ذلك» حسب وصفه.

وأضاف ان جميع الإدعاءات الروسية كاذبة وغير صحيحة والهدف منها تبرير قصف التجمعات السكنية وارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل تحت ذريعة باتت مكشوفة، وهي أن تلك الاماكن المستهدفة هي مواقع خاصة بهيئة تحرير الشام، ويستباح قصفها وقتل كل من فيها، مضيفاً ان «المعلومات الخاطئة من قبل الروس سيكون لها اثر سلبي واضح وأن ما يفعلونه عبارة عن انتصارات وهمية غير حقيقية» وفق تعبيره.

ردُ القيادي لدى هيئة تحرير الشام اتى عقب الشريط المصور الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية أمس الخميس، عن استهداف المقاتلات الحربية موقعاً عسكرياً مؤكدة أنها تمكنت من خلال الضربة المصورة للطيران الروسي من اصابة زعيم تنظيم جبهة النصرة «ابو محمد الجولاني»، فيما اعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشنكوف أن «زعيم جبهة النصرة» أبو محمد الجولاني دخل في غيبوبة بعد قصف الطيران الروسي لمواقع التنظيم، وأضاف الجنرال كوناشنكوف: «إن تدمير مقر «جبهة النصرة «، ودخول زعيمها أبو محمد الجولاني في الغيبوبة قد سبب حالة ارتباك في صفوف الفصائل المسلحة في إدلب، وذلك بعد ان كان الجولاني، في وقت سابق، أصيب بشظايا جراء الغارات الروسية على إدلب، مما أدى إلى فقدان يديه «حسب المصدر الروسي.

وذكرت القناة المركزية لقاعدة حميميم الروسية ان «الغارة التي استهدفت اجتماع قياديي جبهة النصرة نفذتها مقاتلة من نوع «سو-34»، وأسفرت عن مقتل 49 مسلحاً، من بينهم 12 قيادياً في «جبهة النصرة» وأصابت قائد التنظيم وهو الآن في غيبوبة، كما أن المعلومات الاستخباراتية تؤكد مقتل مصعب الحسيني، وأبو ضرار الداغستاني، وعبد الرحمن المهاجر، وأبوأحمد الجزراوي، بالإضافة إلى عناصر أخرى تنتمي لـ»جبهة النصرة كما دمرت الغارة أكبر مخزن للأسلحة، كان مسلحو «النصرة» يخبئون فيه أكثر من ألف طن من الذخائر» حسب المصدر.

وكان قد نفى مصدر من هيئة تحرير الشام في تصريحات سابقة لـ «القدس العربي» تعرض اي اجتماع يضم قيادات من هيئة تحرير الشام لقصف او استهداف روسي، كما نفى المصدر مقتل او اصابة اي قائد من الجماعة خلال الايام الفائتة، متهمًا الدفاع الروسية بنشر اخبار كاذبة تشبه اخبار قناة الدنيا السورية حيث قال «هذه الأخبار الكاذبة التي تحدثت بها وزارة الدفاع الروسية، ما هي الا أخبار على غرار الأكاذيب التي تطلقها قناة الدنيا التابعة للنظام المجرم وهي تأتي ضمن محاولات المحتل الروسي في التغطية على خسائره الكبيرة» وذلك عقب اعلان وزارة الدفاع الروسية، نهاية الشهر الفائت، مقتل 32 مقاتلاً من تحرير الشام، وتدمير مخزن ذخيرة ومتفجرات، و6 عربات مسلحة برشاشات ثقيلة العيار، اضافة إلى مقتل خمسة قيادات من الهيئة، وهم «أبو سلمان السعودي (رئيس القطاع الجنوبي من محافظة إدلب)، وأبو العباس علاء الدين (أمير بيت المال)، أبو حسن (مستشار وزير الحرب)، وليد المصطفى (مساعد الزعيم الروحي عبدالله المحيسني)، وأبو مجاهد (قاضي الشريعة)» وهي اسماء وهمية ومفبركة ولا وجود لأعضاء في الجماعة يحملون هذه الأسماء» حسب مدير العلاقات الإعلامية لدى هيئة تحرير الشام.