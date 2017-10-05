مناورات مصرية ـ إسرائيلية في ذكرى حرب تشرين!
رأي القدس
يثير قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي قيام الجيش المصري بمناورات عسكرية جوية مع إسرائيل في الذكرى الرابعة والأربعين لحرب تشرين/أكتوبر إشكالات سياسية عديدة.
أول هذه الإشكالات يتعلّق باستنكاف السلطات المصرية عن إعلان خبر اشتراك جيشها مع الجيش الإسرائيلي في مناورات فكان أن نشرته مجلة «يسرائيل ديفنس» الإسرائيلية المتخصصة في الشؤون الأمنية، ثم أكدته السلطات اليونانية عبر وزير دفاعها الذي أعلن اشتراكها، هي أيضاً، في المناورات.
التفسير الأوليّ لهذا التجاهل هو أن إدارة السيسي تتجنّب الاصطدام بمشاعر الاعتزاز الشعبيّ بحرب تشرين التي ثأرت لهزيمة عام 1967 الكارثية وأظهرت قدرات الجيش المصري الكبيرة بكافة أقسامه، من الاستطلاع والاستخبارات إلى قطاعات البحرية والبرّية والجوية، وقدّمت إنجازاً كبيرا في مجريات عبور واقتحام قناة السويس، وكذلك في معارك الالتحام مع الجيش الإسرائيلي.
لكنّ السؤال هو: إذا كانت إدارة السيسي ترى حرجاً في مواجهة التراث المصري الرسمي والشعبي العسكري والسياسي المناهض لإسرائيل، فلماذا اختارت أصلاً هذه الذكرى التاريخية لإجراء هذه المناورات؟
الشعور الشعبي المصري المناهض لإسرائيل لا يقتصر بالتأكيد على ذكريات الحروب والمجازر التي نفذتها تل أبيب ضد شعب مصر وجيشها (بما في ذلك دفن 250 من الأسرى المصريين العزّل أحياء) لكن اختيار هذا اليوم بالذات لإجراء مناورات عسكرية مع دولة ما زال أغلب المصريين يعتبرونها عدوّة لهم هو، بالدرجة الأولى، احتقار لهذا الشعب، وفيه ما فيه من إساءة للتضحيات التي قدّمها المصريون على مدار عقود.
يقوم تقصّد سلطات السيسي على إهانة الشعور المصري (والعربي) بهذه الحادثة على خطّ سياسيّ لا يتعلّق فحسب بمجريات اتفاقيات كامب ديفيد التي أعلنت انتهاء حروب مصر مع إسرائيل وبدأت مساراً لجعل العلاقات معها طبيعية بل يتعلّق برؤية قيادة السيسي لموقعها ولدور إسرائيل الوازن عالميّا وإقليمياً في حماية مشروع تسلّطها وإعلانها حرباً أهليّة على معارضيها السياسيين.
الاحتماء بإسرائيل، عمليّاً، هو المعادل الموضوعي لدور قيادة السيسي في إضعاف المصريين كشعب، فالمناورات العسكرية مع بلطجيّ المنطقة النووي هو استقواء بالأعداء الخارجيين على الخصوم السياسيين في الداخل، وهو، في روع قيادة السيسي، ضمانة له تحميه من غضب شعبه.
لا مجال هنا إذن، لتشبيه ما يحصل بين مصر وإسرائيل، بما حصل بين ألمانيا وفرنسا، اللتين خاضتا حربين عالميتين، ثم أصبحتا قطبي الاتحاد الأوروبي، فقادة ألمانيا وفرنسا يستلمون أعنّة السلطة بأصوات الشعوب التي تختارهم، ثم يذهبون بالأصوات نفسها، وبذلك تتوازن لديهم معادلات الداخل والخارج.
أما قيادة السيسي التي تستقوي على شعبها بعلاقاتها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، فإن ميزان بقائها، في اعتقادها، يقوم على الاحتماء بأقوياء العالم للتغلّب على شعبها.
رأي القدس
” هنا القاهرة، إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة ، صوت العرب . . . ” كانت تتوالى الأخبار من إذاعات مصر مع الأناشيد الوطنية والخطابات الرنانة فما أقرب الأمس وما أبعد اليوم من حرب أكتوبر التي صداها مازالت ترن في الآذان عبر وسيلة إعلامية شعبية المذياع. فباع بعدها من باع إلى أن نتن الذين ادعوا تحمل القضية بعد التمرغ في روض إسطبل داوود. وجاء من يُناصر اليهود بعد ناصر ومن أتى بعده واحتُلت مصر بدم بارد ودون خسائر أكتوبر وصارت مصر قلعة حصينة لإسرائيل وذابت الوطنية المصرية بين يهود عرب ويهود العبرية وما عاد المصري يعتبر ولا يُقام له اعتبارا بعدم تعبير نفسه وصونها بدل استسلامها.
ذكرى حرب 6 أكتوبر ذهبت مع الريح ! خاصة بعد أن إحتفل بها السيسي قبل يومين من موعدها !!
متى سيثور الجندي المصري لكرامته وكرامة شعب بلده ؟
ولا حول ولا قوة الا بالله
جميل السلام …. اللعنة علي الحرب .. اكره الاسلحة كما اني اكرة الحدود .. و لن اخمل بيدي سوي اغضان الزيتون
والله عشنا و شفنا. قمة الْخِزْي و العار لم نسمع مثلها في التاريخ.
لا يوجد ما أعلق به .. ما إن تفتحت عيوني على صوت الراديو في بيتنا وما كانت أمي تنفك من سماع وتكرار سماع أغنيه السيده/ شريفه فاضل أنا أم البطل كانت تبكي أمي بحرقه عند سماع هذه الأغنيه كنا صغار( خالي البكر أستشهد في معركه الدفاع عن منشيه يافا)
الطفل لا ينسى وكنا غير واعين وغير مدركين لهول النكبه والكارثه التي حلت بنا كبرنا وصحونا على مأساه وجرح غائر في الصدر والقلب وكيان مارق سرق أمانينا وأحلامنا .. مناورات عسكريه صهيونيه مصريه هذه خيانه لأطفال مدرسه بحر البقر خيانه لشهداء العدوان الثلاثي خيانه لأسرى مصر الذين قضو نحبهم أحياء مدفونين تحت رمال سيناء.. ماهذا التيه وماهذه الرده وفي أي قرون أنتم ؟؟!!
ام البطل….
ابنى حبيبى يا نور عينى
بيضربوا بيك المثل
كل الحبايب بتهنينى
طبعا منا انا ام البطل
يا مصر ولدى الحر
اتربى وشبع من خيرك
اتقوى من عظمه شمسك
اتعلم على ايد احرارك
اتسلح بايمانه واسمك
شد الرحال
شق الرمال
هد الجبال
عدى المحال
زرع العلم
طرح الامل
وبقيت انا
ام البطل
ابنى حبيبى يانور عينى
بيضربوا بيك المثل
كل الحبايب بيهنونى طبعا
منا ام البطل
يامصر ولدى الحر
———–
إبن النكبه العائد إلى يافا
لاجىء فلسطيني
القوي هو من يصنع السلام ، والضعيف من يستسلم
هذا الجنرال الذي كان احد ضباط الجيش اثناء حرب أكتوبر ، يعلم جيداً ولا زال يتذكر ما حدث في تلك الحرب
ونزواته هذه لا تدل الا على انه فقد شرفه العسكري واحترامه لرفاق السلاح الذين سقطوا على ارض سيناء ليحرروها
كيف لجيش اكبر دولة عربية ، خاضت معارك مع هذا العدو ، بل هذا هو العدو الذي كبدها خسائر بشرية ومعنوية
على مدار خمسون عاماً ، واحتل ارضها ، وتحالف مع الشياطين من اجل ان يقزم مصر ويهزئ بها كدولة وكشعب
ان يقوم عسكر وضباط من جيشه جنباً الى جنب مع هذا العدو بمناورة عسكرية مشتركة ، كما يفعل الحلفاء والأصدقاء
وماذا عن هؤلاء الشهداء ..وهم كثيرين ، وماذا عن الذين , فقد ساقيه او يديه أو لزمته العاهة الدائمة نتيجة الحرب
ستطارده أرواح الشهداء ولعنة الجرحى
وهذه الأوسمة المعلقة على صدر الجنرال يجب ان تُقلَع وتستبدل بوسام واحد وهو وسام الخنوع والخيانة
شكراً
انه زمن الذل العربي .المفكر اللبناني انطون سعادة قال مرة ( أن الحياة وقفة عز فقط .)
أولا إن زعماء العرب الأشاوس لم يعد لديهم فعله ضد شعوبهم سوى الالتجاء إلى الأعداء من بشار الكيماوي ابن أبيه أبو المسالخ والمحارق البشرية إلى السيسي الانقلابي أبو الرز بائع الاراضي المصرية بالقطعة، إلى ملوك الطوائف وشيوخها وبفضلهم صارت ايران وروسيا وامريكا واسرائيل أعداء الامس حلفاء اليوم سبحان مغير الاحوال، لم يتبق للسيسي سوى نبش قبرالرئيس جمال عبد الناصر والرئيس انور السادات بتهمة الخيانة العظمى لقيامهما بحربين ضد الحليفة ” المسكينة” اسرائيل التي لم تفعل لنا شيئا سوى انها احتلت فلسطين والجولان وشبعا ووصلت الى قناة السويس وعطلتها لسنين طويلة وقتلت من الفلسطينيين في مجازر لا تحصى ومن السوريين والمصريين والاردنيين واغتالت كل من يدافع عن حق الفلسطينيين ولديها اربعمائة رأس نووي موجهة لكل العواصم والمدن العربية.. فلماذا كل هذا العداء لإسرائيل.. يجب ان نقيم معها المناورات العسكرية لمواجهة العدو.. ولكن من هو العدو اليوم؟ سؤال من يربج المليون
ثانيا المقارنة بين اسرائيل ومصر بفرنسا وألمانيا غير موفق ذلك أن العداء الفرنسي الألماني كان في حربين عالميتين محصورتين في مشاكل اوربية بحتة ثم قامت بينهما مصالحة على أساس بناء مشروع اقتصادي وسياسي افضى الى الاتحاد الاوربي اليوم ومصالحة الند للند، فأي مشروع اسرائيلي مصري مستقبلي تنوي مصر السيسي قيامه مع اسرائيل؟ فهل لدى اسرائيل الكثير من الرز الذي يبحث عنه السيسي؟ أم أن الضامن الوحيد لاستمرار عرش الفرعون هو الخضوع لإملاءات اسرائيل كما فعل المقبور حافظ الأسد عندما باعها الجولان؟ السؤال الثاني لمن يربح المليون.
هكذا يكرم السيسي شهداء الجيش المصري في حرب أكتوبر … ياللعار