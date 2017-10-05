﻿ريبيري بعد الإصابة: سأعود أقوى من السابق

ميونيخ ـ الأناضول: قال لاعب كرة القدم الفرنسي فرانك ريبيري المحترف في بايرن ميونيخ الألماني، إنه سيعود أقوى من قبل فور شفائه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

وفي تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قال ريبيري «سأعود أقوى من السابق».

وأصيب ريبيري (34 عاما) بتمزق في الرباط الخارجي للركبة، وسيغيب عن الملاعب لمدة 3 أشهر.

وخرج ريبيري في الدقيقة 62 من المباراة التي تعادل فيها بايرن ميونيخ مع هيرتا برلين بهدفين لكل منهما في الجولة السابعة من مسابقة الدوري الألماني (البوندسليغا).

البرازيلي أوسكار: أرغب في العودة إلى «البريمرليغ» وتشيلسي

شانغهاي ـ الأناضول: أبدى لاعب كرة القدم البرازيلي أوسكار دوس سانتوس رغبته في العودة للعب في الدوري الإنكليزي (البريمرليغ) مستقبلا.

وفي تصريح صحافي، قال أوسكار «أحلم بالعودة من جديد للعب في الدوري الإنكليزي وتحديدا إلى فريقي المفضل تشيلسي».

وأضاف «لا زلت شابًا، وأبلغ من العمر 26 عاما، سأكون سعيدا جدا إن عدت لمعقل الفريق اللندني».

يذكر أن أوسكار انتقل من تشيلسي الي صفوف شانغهاي الصيني في صفقة بلغت قيمتها 60 مليون يورو عام 2016.

ماجد عبدالله: معسكر المنتخب السعودي فرصة لباوزا للتعرف على اللاعبين

جدة ـ السعودية ـ د ب أ: أكد ماجد عبدالله، مدير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أن إحدى الإيجابيات التي ستعود على الفريق من معسكره الحالي بجدة هو وقوف المدرب الأرجنتيني، إدجاردو باوزا، عن قرب على مستويات اللاعبين المنضمين للمعسكر.

وأشار عبدالله، في تصريحات للصحافيين خلال تواجده بالمعسكر، إلى أن باوزا لم يشاهد اللاعبين إلا في مباريات قليلة ضمن الدوري السعودي للمحترفين، معللابذلك العدد الكبير للاعبين المتواجدين في المعسكر.

وتابع «المعسكر الحالي هو صورة أولية للمدرب، وعلى ضوءه سيتمكن من الإعداد العالي للمعسكرات التحضيرية المقبلة، لذا قد تتغير الأسماء بناءً على ما يقدمه اللاعبون خلال فترة المعسكر، وكذلك بناءً على مشاركاتهم مع أنديتهم في المباريات المقبلة».

واختتم حديثه بأمنياته بالتوفيق لمنتخبنا في مشواره الإعدادي للمونديال، وللاعبين في أنديتهم، مطالبا إياهم بمضاعفة الجهود في الفترة المقبلة، لما تتطلبه المرحلة من تركيز وجهد عاليين.

ماميتش يشدد على جاهزية العين لمواجهة الجزيرة في كأس الخليج الإماراتي

أبوظبي ـ د ب أ: أكد الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لفريق العين، على أهمية فوز فريقه على الجزيرة في الجولة الثانية من مسابقة كأس الإمارات (الخليج العربي) لكرة القدم، لاسيما بعد التعادل في الجولة الأولى من البطولة أمام حتا.

وأوضح ماميتش، في تصريحات للصحافيين «المؤكد أننا سنواجه فريقاً قوياً، والبطل المتوج بلقب بطولة الدوري في الموسم الماضي، ونحن عازمون على تقديم الأداء المشرف الذي يقودنا لتحقيق النتيجة القوية والعودة من أبوظبي بالنقاط الثلاث مع الاحترام للفريق المنافس».

وعن الغيابات في صفوف فريقه، قال «سنفتقد جهود عمر عبدالرحمن بداعي الإصابة إلى جانب خالد عيسى للإيقاف، ولكننا سنقف على مدى جاهزية بعض اللاعبين خلال الحصتين التدريبيتين اللتين تسبقان مباراة الجزيرة».

وعن الأخطاء التحكيمية التي رافقت مباراة فريقه أمام شباب الأهلي في الجولة الماضية، قال: «قرارات الحكم تظل جزءا من اللعبة، ولكنني أتمنى بالتأكيد كغيري من المدربين أن يتحسن أداء التحكيم وتقل أخطائهم».

وتابع: «أعتقد أن التغيير في أسلوب لعب الفريق أمر جيد، وما يهمني هو الظهور القوي على الأرض، الذي يمكن فريقي من إحراز أفضل النتائج مهما كانت طريقة اللعب».

الرومانية ايورداكي تنسحب من بطولة العالم للجمباز

مونتريال ـ رويترز: انسحبت الرومانية لاريسا ايورداكي من بطولة العالم للجمباز بعد تعرضها لإصابة في وتر العرقوب خلال الإحماء استعدادا للتصفيات.

وكانت ايورداكي واحدة من أبرز المرشحات للقب منافسات كل الأجهزة في مونتريال في غياب العديد من اللاعبات الامريكيات من بينهم البطلة الاولمبية سيمون بايلز.

وتركت ايورداكي البالغ عمرها 21 عاما القاعة على كرسي متحرك.

وأكد الاتحاد الدولي للجمباز نقلا عن الاتحاد الروماني أن الإصابة هي قطع في وتر العرقوب.

وهكذا تضطر ايورداكي لعدم المشاركة في بطولة كبيرة للعام الثاني على التوالي بسبب الإصابة. وبعدما نالت الميدالية البرونزية في منافسات الفرق في اولمبياد لندن 2012 غابت عن ألعاب ريو دي جانيرو بسبب كسر في أحد الأصابع.وكانت منافسات الرجال شهدت تأكد غياب الياباني كوهي اوتشيمورا.

وانسحب اوتشيمورا، الفائز باخر ستة ألقاب في بطولة العالم والبطل الاولمبي مرتين في منافسات كل الأجهزة، من التصفيات يوم الاثنين بسبب إصابة في الكاحل.