﻿نادال يتغلب خاشانوف ويصعد بسهولة لدور الثمانية

بكين ـ د ب أ: تأهل رافايل نادال لدور الثمانية ب ، عقب تغلبه بسهولة على الروسي الشاب كاران خاشانوف 6 / 3 و6 / 3 .

ويسعى نادال، المصنف الأول على العالم، للفوز بلقبه الأول في البطولة منذ 2005 حيث يسعى لإنهاء الوسم كمصنف أول للمرة الرابعة في مسيرته.

وكان خاشينوف فاز بأول بطولة له في الصين قبل عام في شانجدو.

وساهم الفوز الذي حققه نادال في زيادة تصدره لأكثر المباريات فوزا في موسم واحد ، حيث رفع رصيده إلى 58 مباارة، متقدما على ألكسندر زفيريف الذي حقق 49 انتصارا. ويتصدر نادال قمة التنصيف العالمي بفارق مريح عن ملاحقه روجيه فيدرر حيث وصل الفارق إلى 1950 نقطة. ويلتقي نادال في دور الثمانية مع جون إيسنر ، الذي تغلب على الأرجنتيني ليوناردو ماير.

يذكر ان نادال فاز في الست مواجهات السابقة التي جمعته بإيسنر.

وقال نادال: «سعيد بالمباراة، أعتقد أنني لعبت بشكل قوي. مباراة الغد ستكون صعبة امام إيسنر ، إنه يلعب بشكل جيد للغاية».

من جهةاخرى فازت اللاعبة الرومانية المغمورة سورانا كيرستيا على كارولينا بليسكوفا المصنفة الرابعة في البطولة والأولى على العالم سابقا 6 / 1 و 7 / 5 ، لتصعد لدور الثمانية في .

واستطاعت كريستا، التي خسرت من اللاعبة التشيكية في 2014، أن تفوز بأخر خمسة أشواط في المباراة التي جمعتهما ببكين لتنتزع الفوز في 83 دقيقة.

وستلتقي كيرستيا مع يليا أوستابينكو ، الفائزة ببطولة فرنسا المفتوحة ، في دور الثمانية بحثا عن مكان لها في الدور قبل النهائي. وكانت أوستابينكو، من لاتفيا والمصنفة التاسعة في البطولة، قد صعدت لدور الثمانية بعدما انسحبت منافستها بينج شواي من المباراة بسبب إصابة في القدم بعد ثلاثة أشواط و15 دقيقة من بداية المباراة. وقالت أوستابينكو: «لم تكن هذه النتيجة التي أريدها. بالطبع أشعر بالحزن من أجل شواي، وأتمنى أن تتعافى وتصبح جيدة».

وأضافت: «بالنسبة لي، ربما كان هذا أفضلية لأنني لنم اضطر للعب المباراة بأكملها، خاصة وأنني خضت العديد من المباريات خلال الأسبوعين الماضيين. ولكنني سعيدة للغاية لوصولي لدور الثمانية».