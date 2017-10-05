﻿فيتيل واثق من الفوز باللقب

سوزوكا ـ اليابان ـ د ب أ: مازال سيباستيان فيتيل سائق فريق فيراري واثقا من الفوز بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولاـ 1 مع تبقي خمس سباقات فقط على نهاية الموسم وتأخره بفارق 34 نقطة عن المتصدر لويس هاميلتون.

وقال فيتيل، قبل انطلاق سباق الجائزة الكبرى الياباني بعد غدا الأحد: «تظل الثقة معي، أنا لست من الأشخاص الذين ينظرون للخلف. ولم أكن لأفعل ذلك إذا كنت فزت بالسباقات الثلاثة الأخيرة».

وقاد هاميلتون فريقه مرسيدس للفوز في ثلاثة من آخر أربعة سباقات وأنهى آخر سباق ماليزيا الأخير في المركز الثاني فيما احتل فيتيل المركز الرابع.

ولكن مرسيدس أنفسهم أكدوا أن وتيرتهم الحالية تعتبر مشكلة وأن هاميلتون تفوق على فيتيل في السباقين الماضيين بسبب صعوبات خاصة بفيراري.

في سنغافورة، عندما كان فيتيل هو المرشح الأقوى للفوز، اصطدم خلال اللفة الأولى وفي ماليزيا اضطر للبدء من الخلف بعد عطل في المحرك.

ويتعين على فيتيل، الذي يخوض موسمه الثالث مع فيراري، الفوز بالخمسة سباقات المتبقية لضمان حصوله على اللقب العالمي الخامس له.

وقال فيتيل: « لدينا وتيرة جيدة للغاية حاليا». ولكن هذا وحده لن يكون كافيا لمنع سائق من فريق مرسيدس للحصول على اللقب الفردي الرابع على التوالي.

وأضاف هاميلتون: «مازلت في مرحلة المطارة، سأظل أطارد في بطولة العالم حتى آخر سباق، حتى أفوز بها».

وفاز السائق البريطاني بأول ألقابه العالمية في 2008 مع مكلارين وفاز بلقبي 2014 و2015 مع مرسيدس قبل أن يتفوق عليه زميله بالفريق نيكو روزبرج.

وأضاف: « الهدف هو مواصلة الفوز بالسباقات ، حتى لو لم أفز بكل سباق للجائزة الكبرى حتى نهاية العام، إنها أفضل طريقة».