﻿حلم الصعود لكأس العالم يداعب منتخبات تونس ومصر والمغرب

القاهرة – د ب أ: تواصل منتخبات تونس ومصر والمغرب ملاحقة حلم التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم المقرر إقامتها في روسيا العام المقبل، حينما تخوض الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

وبينما تبخرت أحلام منتخبي الجزائر وليبيا في الصعود من الجولة الماضية، فإن الآمال باتت معقودة على المنتخبات العربية الثلاثة الأخرى، المشاركة في المرحلة الأخيرة للتصفيات، في الحصول على بطاقة التأهل للمونديال الروسي.

وقطع منتخبا تونس ومصر شوطا كبيرا نحو بلوغ النهائيات، وربما يحسمان صعودهما للعُرس العالمي في هذه الجولة، حال لعبت نتيجتا المباراتين الأخريين بمجموعتيهما لصالحهما.

ويحل المنتخب التونسي ضيفا على نظيره الغيني في المجموعة الأولى، التي تشهد أيضا لقاء يجمع بين منتخب ليبيا وضيفه منتخب الكونغو الديمقراطية.

ويتربع منتخب تونس على قمة المجموعة برصيد عشر نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه منتخب الكونغو الديمقراطية، بينما يحتل منتخبا غينيا وليبيا المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد ثلاث نقاط.

وربما يتأهل المنتخب التونسي للنهائيات، حال حصوله على النقاط الثلاث مع فشل منتخب الكونغو الديمقراطية في الفوز على ليبيا، ومن الممكن أن يحسم المنتخب الملقب بـ (نسور قرطاج) التأهل لصالحه أيضا إذا تعادل مع غينيا، وفاز المنتخب الليبي على الكونغو الديمقراطية.

أما في حال تحقيق المنتخبين التونسي والكونغولي نفس النتيجة في مباراتيهما، أو تعثر المنتخب التونسي مع فوز المنتخب الكونغولي، فإن حسم التأهل سوف يتأجل إلى الجولة السادسة (الأخيرة) حيث ستلتقي خلالها تونس مع ضيفتها ليبيا، والكونغو الديمقراطية مع ضيفتها غينيا.

ويخوض منتخب تونس، الذي يطمح في التأهل لكأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ 12 عاما، اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما انتزع تعادلا 2 / 2 بطعم الفوز من مضيفه منتخب الكونغو الديمقراطية في الجولة الماضية، ليبقي على فارق النقاط الثلاث الذي يفصله عن المنتخب الملقب بـ(الفهود). من جانبه، يلتقي المنتخب المصري مع ضيفه منتخب الكونغو بعد غد الأحد ا في المجموعة الخامسة، بينما يستضيف منتخب أوغندا نظيره الغاني غدا السبت في المجموعة نفسها.

ويتصدر منتخب مصر، أول منتخب أفريقي وعربي يصعد للنهائيات عام 1934 في إيطاليا، ترتيب المجموعة برصيد تسع نقاط، متفوقا بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه المنتخب الأوغندي، في حين يحتل المنتخب الغاني المركز الثالث بخمس نقاط، ويقبع منتخب الكونغو في مؤخرة الترتيب بنقطة واحدة، حيث تلاشت آماله نهائيا في الصعود منذ الجولة الماضية.

وبات المنتخب المصري، الملقب بـ(الفراعنة) على بعد خطوات من الصعود لكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 28 عاما، وربما يحقق حلم التأهل في هذه الجولة حال فوزه على منتخب الكونغو على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، في الوقت الذي يتعثر فيه المنتخب الأوغندي أمام ضيفه الغاني.

ورغم اقتراب المصريين من تحقيق الحلم، فإن جميع السيناريوهات مازالت مطروحة في تلك المجموعة، في ظل تمسك منتخبي أوغندا وغانا بآمالهما في الصعود.

ويرغب منتخب أوغندا في الفوز على المنتخب الغاني للحفاظ على حظوظه في الصعود إلى الجولة الأخيرة، بغض النظر عن نتيجة مباراة مصر والكونغو.

ويتسلح المنتخب المصري أمام نظيره الكونغولي بعاملي الأرض والجمهور، الذي لعب دورا مهما في استعادة الفريق صدارة المجموعة سريعا، عقب فوزه 1 / صفر على ضيفه الأوغندي في الجولة الماضية، ليثأر من خسارته بالنتيجة ذاتها خارج ملعبه أمام الفريق ذاته في الجولة الثالثة.

وفي المجموعة الثالثة، يستضيف المنتخب المغربي نظيره الجابوني في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، حيث يخوض المنتخب الملقب بـ(أسود الأطلس) اللقاء تحت شعار (لا بديل عن الفوز)، حتى يبقي على فرصه في الصعود لكأس العالم.

ويحتل المنتخب المغربي، الساعي للصعود إلى المونديال للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ 20 عاما، المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط، بفارق نقطة خلف منتخب كوت ديفوار (المتصدر).

ويبحث منتخب المغرب عن النقاط الثلاث أمام ضيفه المنتخب الجابوني لإنعاش حظوظه في الصعود، فربما يرتقي إلى الصدارة حال فوزه في اللقاء، الذي سيقام غدا السبت، مع تعثر المنتخب الإيفواري أمام مالي.

في المقابل، يأمل منتخب نيجيريا في حسم التأهل لصالحه عندما يواجه ضيفه منتخب زامبيا في المجموعة الثانية، التي تشهد مواجهة شرفية بين منتخب الكاميرون وضيفه الجزائري اللذين خرجا من السباق مبكرا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرر إعادة مباراة جنوب أفريقيا والسنغال، التي أقيمت في شهر تشرين ثان/نوفمبر من العام الماضي، عقب ثبوت تلاعب حكم اللقاء الغاني جوزيف لامبتي بنتيجة المباراة، التي انتهت بفوز جنوب أفريقيا 2 / 1 باحتسابه ركلة جزاء لجنوب أفريقيا لا أساس لها من الصحة.