﻿رئيس الفيفا: تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال هي الأصعب في العالم

بوينس آيرس – د ب أ: أكد جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا هي الأكثر صعوبة في العالم.

وقال في مقابلة مع القناة الخاصة باتحاد الكرة الأرجنتيني: «هناك مباريات تتسم بدرجة عالية من التوتر في جميع القارات ولكن في أمريكا الجنوبية الأمر يكون جنونيا، إنها التصفيات الأصعب في العالم، ليس من السهل أبدا التأهل لكأس العالم».

وقبل مرحلتين فقط على نهايتها، لم تفرز تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال سوى عن متأهل واحد فقط، وهو المنتخب البرازيلي الذي حسم بطاقة تأهله مبكرا.

فيما لاتزال سبعة منتخبات تأمل في اللحاق بمنتخب السامبا والتأهل مباشرة للمونديال، خاصة مع ضيق فارق النقاط بينهم.

ويخوض صاحب المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية، وهو المركز الذي تحتله الأرجنتين حاليا، ملحقا فاصلا أمام نيوزيلندا بطل أوقيانوسيا لحسم بطاقة التأهل للمونديال.

وأشار انفانتينو أن مونديال روسيا سيكون مذهلا وسيحظى بوجود ملاعب رائعة.

واجتمع انفانتينو أمس في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس مع رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، كلاوديو تابيا، ومع رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية للعبة «كونميبول»، اليخاندرو دومينجيز.