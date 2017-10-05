﻿لطمة لليستر سيتي بعد رفض الفيفا طعن أدريان سيلفا

زيوريخ ـ رويترز: منيت آمال ليستر سيتي في التعاقد مع أدريان سيلفا من سبورتنج لشبونة بضربة جديدة بعدما قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إنه رفض طلبا من الاتحاد الانكليزي للعبة لمنح لاعب الوسط بطاقة انتقال دولية.

واشترى ليستر اللاعب البالغ من العمر 28 عاما قبل دقائق من اغلاق نافذة الانتقالات في 31 أغسطس/ اب لكن الفيفا المسؤول عن الانتقالات الدولية تسلم أوراق اللاعب بعد لحظات من انتهاء الموعد النهائي للتسجيل.

ورفض الفيفا قبول انتقال سيلفا ما دفع الاتحاد الانكليزي للتقدم بطلب الى الاتحاد الدولي في اوائل سبتمبر/ ايلول.

وقوبل هذا الطلب بالرفض.

وقال الفيفا في بيان «تم رفض الطلب الذي قدمه الاتحاد الانكليزي لكرة القدم للحصول على البطاقة الدولية للاعب أدريان سيلفا من أجل تسجيله في صفوف ليستر سيتي».

ولن يتمكن ليستر سيتي من التعاقد مع اللاعب إلا في فترة الانتقالات المقبلة في يناير/ كانون الثاني ما لم ينقل القضية إلى محكمة التحكيم الرياضية.

وقال متحدث باسم ليستر إن النادي «يحتفظ بحقه» وسيدرس إمكانية الطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية.

وأضاف «لا يمكن أن نخفي شعورنا بالإحباط وكذلك شعور اللاعب بسبب تبعات القرار».

وتابع «سيواصل النادي وطاقمه العمل مع أدريان على أمل تقليل الآثار المحتملة لغيابه في هذه الفترة من الموسم مع الاستمرار في إعداد التشكيلة من أجل المباريات المقبلة».